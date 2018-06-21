Suptilni signali tijela: Neobični znakovi da vam hronično nedostaje sna

Upravo ti signali mogu značajno uticati na zdravlje i svakodnevno funkcionisanje.

Jedan od neobičnih simptoma je pojačan apetit, posebno želja za slatkom i brzom hranom. Kada ne spavate dovoljno, dolazi do poremećaja hormona koji regulišu glad, pa tijelo traži brzi izvor energije. Zbog toga mnogi ljudi stalno imaju potrebu za grickanjem, čak i kada nisu stvarno gladni.

Emocionalna preosjetljivost je još jedan važan znak. Ako vas sitnice lako iznerviraju ili reagujete intenzivnije nego inače, uzrok može biti upravo manjak sna. Mozak bez dovoljno odmora teže kontroliše emocije, pa stres djeluje jače nego inače.

Problemi s pamćenjem i koncentracijom također su česti. Ako zaboravljate svakodnevne stvari, gubite fokus ili vam treba više vremena za donošenje odluka, to može biti znak da vaš mozak nije imao dovoljno vremena za oporavak.

Nedostatak sna može uticati i na koordinaciju. Ako vam stvari ispadaju iz ruku, češće se spotičete ili imate osjećaj nespretnosti, moguće je da je nervni sistem iscrpljen.

Škrgutanje zubima i stiskanje vilice često se povezuju sa stresom, ali mogu biti i povezani s poremećajima disanja tokom sna, što dodatno ukazuje na nekvalitetan odmor.

Na kraju, oslabljen imunitet je jedan od ozbiljnijih znakova. Ako se često razbolijevate ili vam treba duže da se oporavite, vaš organizam možda pati zbog hroničnog nedostatka sna.

Iako ovi simptomi mogu djelovati nepovezano, imaju zajednički uzrok tijelo koje nema dovoljno vremena za regeneraciju. Prepoznavanje ovih znakova prvi je korak ka promjeni navika i poboljšanju kvaliteta sna, koji je ključan za cjelokupno zdravlje, prenosi Avaz.

