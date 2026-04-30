Zašto je preporučljivo izbaciti mliječne proizvode iz svakodnevne prehrane

U svemu tome bitno je osigurati nadoknadu nutrijenata poput kalcija, proteina i vitamina D, piše Health.com.

Simptomi kod osoba koje pate od intolerancije na mlijeko uključuju proljev, mučninu, bolove u stomaku i povraćanje. Nekada razlog za izbjegavanje mliječnih proizvoda nije zdravstvene prirode, jer pojedine osobe ne vole okus sira, mlijeka ili jogurta pa im više odgovaraju alternative poput bademovog, zobenog ili sojinog mlijeka.

Shodno tome da punomasni mliječni proizvodi mogu sadržavati visoke udjele šećera i zasićenih masti, njihovo izbacivanje iz ishrane može pomoći pri gubitku ili održavanju tjelesne težine.

Osobe s upalnom bolesti crijeva mogu imati poteškoće s probavom laktoze, prirodnog šećera u mlijeku. Ishrana bez laktoze može spriječiti pogoršanje stanja i smanjiti simptome poput proljeva, mučnine i bolova u stomaku.

Izbacivanje mliječnih proizvoda je najčešći korak kod osoba s alergijom na mlijeko, jednom od najraširenijih alergija ili intolerancijom na laktozu.

Kod osoba s intolerancijom na laktozu, konzumacija mliječnih proizvoda može uzrokovati nadutost, plinove i bolove u stomaku. Smanjenje unosa ili potpuno izbacivanje ovih namirnica može ublažiti simptome.

Prije nego što izbacite mliječne proizvode iz ishrane korisno je da potražite savjet od ljekara ili nutricioniste, prenosi Klix.

Facebook komentari