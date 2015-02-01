Tri ključna znaka da vas hrkanje dovodi u rizik od srčanih ili moždanih udara

Iako se često smatra bezazlenim ili čak predmetom šale, hrkanje može biti znak ozbiljnijih zdravstvenih problema i značajno uticati na kvalitet sna.

Tri ključna simptoma mogu ukazivati na to da li je hrkanje toliko loše da može postati smrtonosan zdravstveni problem, prema vodećim ljekarima, prenosi The Sun.

Kažu da bi ljudi trebali ohrabriti svog partnera da posjeti ljekara opće prakse ako je hrkanje jako intenzivno i uključuje otežano disanje, gušenje ili periode kada uopće ne dišu tokom noći.

To je zato što su to znaci opstruktivne apneje u snu, koja povećava rizik od smrtonosnih srčanih bolesti, moždanog udara i demencije.

Dr. Ryan Chin Taw Cheong, konsultant u bolnicama University College London NHS, rekao je: “U prošlosti smo na nedostatak sna gledali kao na znak časti, ali kultura se promijenila i daje prioritet snu kao osnovi zdravlja. Hrkanje se ranije zanemarivalo, ali sada postoji veća svijest o tome da problematično hrkanje može biti znak ozbiljnih ili smrtonosnih stanja. Dobar san je osnova svakog zdravlja”.

Dr. Alanna Hare iz bolnica Royal Brompton i Harefield NHS dodala je: “Pacijenti sami nisu nužno svjesni znakova i misle da je umor ili zaboravnost dio normalnog starenja. Mnogi se stide hrkanja i prijavljivanje hrkanja ljekaru opšte prakse može biti teško.”

Hrkanje može biti znak ozbiljnijih zdravstvenih problema (Foto: Shutterstock)

Hrkanje može biti znak ozbiljnijih zdravstvenih problema (Foto: Shutterstock)

Hrkanje je česta pojava koja pogađa ljude svih uzrasta, ali se najčešće javlja kod odraslih osoba. Iako se često smatra bezazlenim ili čak predmetom šale, hrkanje može biti znak ozbiljnijih zdravstvenih problema i značajno uticati na kvalitet sna.

Tri ključna simptoma mogu ukazivati na to da li je hrkanje toliko loše da može postati smrtonosan zdravstveni problem, prema vodećim ljekarima, prenosi The Sun.

Kažu da bi ljudi trebali ohrabriti svog partnera da posjeti ljekara opće prakse ako je hrkanje jako intenzivno i uključuje otežano disanje, gušenje ili periode kada uopće ne dišu tokom noći.

To je zato što su to znaci opstruktivne apneje u snu, koja povećava rizik od smrtonosnih srčanih bolesti, moždanog udara i demencije.

Dr. Ryan Chin Taw Cheong, konsultant u bolnicama University College London NHS, rekao je: “U prošlosti smo na nedostatak sna gledali kao na znak časti, ali kultura se promijenila i daje prioritet snu kao osnovi zdravlja. Hrkanje se ranije zanemarivalo, ali sada postoji veća svijest o tome da problematično hrkanje može biti znak ozbiljnih ili smrtonosnih stanja. Dobar san je osnova svakog zdravlja”.

Dr. Alanna Hare iz bolnica Royal Brompton i Harefield NHS dodala je: “Pacijenti sami nisu nužno svjesni znakova i misle da je umor ili zaboravnost dio normalnog starenja. Mnogi se stide hrkanja i prijavljivanje hrkanja ljekaru opšte prakse može biti teško.”

Ona je također navela da se kod žena može češće manifestirati kao nesanica i umor, posebno kod žena u perimenopauzi ili postmenopauzi.

Apneja u snu uzrokuje opuštanje i sužavanje ili zatvaranje zidova grla na nekoliko sekundi tokom spavanja, što izaziva pauze u disanju i glasno hrkanje.

Simptomi tokom dana mogu uključivati umor, maglu u mozgu, promjene raspoloženja i poteškoće s koncentracijom. Istraživanja pokazuju da su osobe koje pate od te nesreće do 10 puta sklonije saobraćajnim nesrećama.

Apneja u snu može se riješiti promjenama načina života poput gubitka težine ili medicinskim tretmanima poput maski za kisik ili štitnika za zube. Veća konzumacija alkohola i pušenja također mogu izložiti ljude većem riziku od OSA.

CPAP aparat može isporučivati stalan mlaz komprimiranog zraka kroz masku kako bi disajni putevi bili otvoreni tokom spavanja, prenosi Klix.

