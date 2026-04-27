Ove namirnice su glavni okidači za upalu gušterače: Evo šta biste trebali izbjegavati

Gušterača ima ključnu ulogu u probavi hrane i regulaciji nivoa šećera u krvi, a njeno oštećenje može dovesti do niza komplikacija.

Najčešće uzrokuje intenzivne bolove u gornjem dijelu trbuha, a u mnogim slučajevima, njeno liječenje zahtijeva hospitalizaciju. Akutna upala gušterače obično je izazvana prekomjernim unosom alkohola ili masne hrane, dok hronična upala može nastati usljed dugotrajnog zanemarivanja pravilne ishrane i životnih navika.

Gušterača se nalazi iza želuca, u gornjem dijelu trbuha. Njena glavna funkcija je proizvodnja probavnih sokova koji pomažu u probavi hrane te oslobađanje hormona poput inzulina i glukagona, koji reguliraju kako tijelo koristi hranu za energiju. Upala nastaje kada enzimi koje gušterača proizvodi počnu probavljati samu gušteraču, što izaziva bol i nelagodu.

Akutna upala gušterače obično se javlja naglo i traje kraće, dok hronična upala predstavlja dugoročno stanje koje se s vremenom pogoršava. U većini slučajeva, akutnu upalu izazivaju žučni kamenci i alkohol, koji čine oko 70 posto svih uzroka. Iako postoje i drugi rjeđi faktori poput nasljednih bolesti i imunoloških poremećaja, masna hrana i alkohol su glavni okidači.

Simptomi akutne upale gušterače uključuju jake bolove u gornjem dijelu trbuha koji se mogu širiti na leđa, povišenu temperaturu, brzi rad srca, mučninu i povraćanje, te natečenost trbuha. Ovi simptomi se često pogoršavaju nakon konzumacije masne hrane. S druge strane, hronična upala izaziva dugotrajan bol, proljev, gubitak težine, pa čak i dijabetes, jer oštećenje gušterače može utjecati na proizvodnju inzulina.

Važno je obratiti pažnju na ishranu, jer nepravilna ishrana može dodatno pogoršati stanje gušterače. Kako bi se spriječile komplikacije, potrebno je izbjegavati određene vrste hrane. Pržena, masna jela, crveno meso, iznutrice, brza hrana, punomasni mliječni proizvodi, kolači i slatka pića trebaju biti ograničeni ili potpuno isključeni iz ishrane. Takva hrana povećava nivo triglicerida u krvi, što može dovesti do povećanja masti u krvi i povećati rizik od razvoja akutne upale gušterače.

Svjetska zdravstvena organizacija također upozorava da konzumacija prerađenog mesa i crvenog mesa može povećati rizik od razvoja raka gušterače, što dodatno naglašava važnost pravilne ishrane.

Zdravlje gušterače treba da bude prioritet, a prevencija bolesti i rak gušterače sve je češći izazov. S obzirom na sve veći broj oboljelih, važno je obratiti pažnju na ishranu i načine života koji mogu smanjiti rizik od nastanka ove ozbiljne bolesti, prenosi Klix.

