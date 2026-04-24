Poslije 35. stomak ide teže: Evo šta se zapravo mijenja kod muškaraca

Tijelo s godinama troši manje

Kako muškarci stare, tijelo prirodno gubi mišićnu masu, a to direktno utiče na potrošnju kalorija. Upravo zato se ista ishrana koja je ranije “prolazila” kasnije češće pretvara u višak oko struka.

Prema Mayo Clinic, gubitak mišićne mase s godinama usporava način na koji tijelo koristi kalorije, što otežava održavanje težine. Mayo navodi da s godinama tijelu često treba manje kalorija nego ranije, upravo zbog gubitka mišićne mase i sporijeg metabolizma.

Kod muškaraca višak češće ide u stomak

Za razliku od žena, muškarci češće skladište višak masnoće upravo u predjelu stomaka, uključujući i tzv. visceralnu mast – onu koja se nakuplja dublje u abdomenu, oko unutrašnjih organa.

To je i razlog zašto stomak često raste i kad vaga ne “poludi” dramatično.

Nije problem samo izgled

Prema Harvard Healthu, muškarci s godinama ne samo da lakše zadržavaju salo na stomaku, nego istovremeno gube mišićnu masu – proces poznat kao sarkopenija. Harvard navodi da upravo taj pad mišićne mase čini da tijelo slabije “sagorijeva” kalorije, pa se višak lakše skladišti kao mast.

Problem je što stomak nije samo estetska stvar. Visceralna mast povezuje se s većim rizikom za visok pritisak, dijabetes tipa 2, masnu jetru i srčanožilne bolesti.

Šta je zaključak?

Ako vam se čini da poslije 35. stomak ide teže nego prije – vjerovatno ste u pravu.

Razlog nije samo hrana, nego kombinacija manje mišićne mase, sporije potrošnje kalorija, manjka kretanja i promjene načina na koji tijelo skladišti mast.

Zato poslije 35. najviše pomaže ono što mnogi zanemare: više sna, više proteina, više treninga snage i manje “sitnih” kalorija koje se lako podvuku kroz dan, prenosi N1.

