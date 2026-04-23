Bore na ovom neočekivanom dijelu tijela mogu otkriti mnogo o zdravlju vašeg srca

Istraživanja pokazuju da prisustvo Frankovog znaka može ukazivati ​​na veći rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti.

Frankov znak je duboki nabor nalik borama koji se formira na jednoj ili obje ušne resice. Češći je kod bijelaca i vjerovatnije se pojavljuje s godinama, često kao dijagonalna linija na ušnoj resici koja se proteže prema dolje.

Istraživanja pokazuju da Frankov znak može biti rezultat preraspodjele vezivnog tkiva i slabe gustoće kapilara (mikroskopskih krvnih sudova) unutar ušne resice.

Druga istraživanja su otkrila da se Frankov znak može formirati kao rezultat ubrzanog starenja ili zbog promjena na najmanjim krvnim sudovima u tijelu (kao što je oštećenje ili sužavanje krvnih sudova). Međutim, studije su u toku kako bi se potvrdili tačni mehanizmi koji stoje iza njegovog nastanka.

U ranim studijama, Frankov znak se često uočavao kod osoba sa historijom koronarne bolesti srca (uobičajena vrsta srčane bolesti), ishemijskim promjenama (smanjenje protoka krvi i kiseonika u nekom dijelu tijela) ili anginom pektoris (bol ili nelagoda u grudima zbog smanjenog protoka krvi i kiseonika u srcu).

Nedavno su istraživači u više studija otkrili da je Frankov znak snažan marker rizika od srčanih bolesti.

Istraživanja također pokazuju da bi to mogao biti rani pokazatelj periferne mikroangiopatije, bolesti malih krvnih sudova koji se nalaze u tkivima izvan srca i mozga.

Iako je prisustvo Frankovog znaka na ušnoj resici i dalje kontroverzno među nekim ljekarima, možda bi bilo vrijedno razgovarati o tome sa svojim ljekarom.

Istraživanja pokazuju da postoji jaka veza između Frankovog znaka i povećanog rizika od srčanih bolesti.

