Rani simptomi raka prostate: Na šta muškarci trebaju obratiti pažnju

Rak prostate u ranoj fazi često prolazi bez ikakvih simptoma. Ipak, kada se pojave, najčešće su povezani s mokrenjem. Iako se bolest može otkriti na vrijeme pomoću PSA testa, mnogi muškarci dijagnozu dobiju tek nakon što primijete određene promjene.O tome kako prepoznati prve znakove i razlikovati rak od drugih, češćih problema s prostatom govorio je dr. Marc B. Garnick sa Harvard Medical School.

Većina muškaraca kojima je dijagnosticiran rak prostate, čak i oni s uznapredovalom bolešću, nema simptome. Međutim, kada se oni pojave u ranoj fazi, najčešće utiču na mokrenje.

Radi se o simptomima donjeg urinarnog trakta (LUTS), koji uključuju učestalo mokrenje, iznenadnu potrebu za mokrenjem, poteškoće pri započinjanju ili prekidanju mokrenja, noćno ustajanje zbog mokrenja te osjećaj nepotpunog pražnjenja mokraćnog mjehura. Ovi simptomi mogu nastati kada tumor naraste i počne pritiskati mokraćnu cijev ili smanjivati kapacitet mjehura.

Ipak, u većini slučajeva uzrok ovih tegoba nije rak.

Problemi s mokrenjem češće su posljedica drugih stanja, poput benigne hiperplazije prostate (BHP), što je uobičajeno povećanje prostate povezano sa starenjem. Slične tegobe može izazvati i upala prostate (prostatitis), dok peckanje pri mokrenju obično ukazuje na problem s mokraćnim mjehurom, a ne prostatom.Zbog toga je važno da se muškarci s ovim simptomima obrate ljekaru.

Kako se postavlja dijagnoza?

Nakon što se isključe upala prostate i bolesti mokraćnog mjehura, ljekari pokušavaju razlikovati BHP od raka prostate.

Kod BHP-a se obično javljaju dvije vrste simptoma: oni povezani s otežanim pražnjenjem mokraće (slab ili isprekidan mlaz, osjećaj nepotpunog pražnjenja) te simptomi povezani s preaktivnim mjehurom (učestalo mokrenje i nagli nagon).

Znak upozorenja za rak može biti situacija kada se javljaju samo simptomi povezani s zadržavanjem mokraće ili kada se tegobe razvijaju naglo.

U procjeni pomaže i standardizirani upitnik, a važan dio pregleda je i digitorektalni pregled (DRE), iako se danas radi rjeđe nego ranije.

Ako je prostata ravnomjerno povećana, to obično ukazuje na BHP. Međutim, asimetrija ili tvrdi čvor zahtijevaju dodatne pretrage kod urologa.

Neliječeni BHP može dovesti do ozbiljnih komplikacija, uključujući zatajenje bubrega ili iznenadnu nemogućnost mokrenja (akutna retencija urina).

Uloga PSA testa

PSA test može pomoći u razlikovanju BHP-a i raka, ali nije potpuno precizan.

Vrijednosti PSA rastu i kod benignog povećanja i kod raka, jer veća prostata oslobađa više antigena u krv.

U praksi se često prvo uvodi terapija za BHP, nakon čega se PSA ponovo provjerava. Ako su vrijednosti i dalje povišene, radi se magnetna rezonanca prostate.

Ako je nalaz uredan, a PSA odgovara veličini prostate, moguće je izbjeći biopsiju i nastaviti praćenje.

Simptomi uznapredovale bolesti

Čak i uznapredovali rak prostate može dugo biti bez simptoma. Kada se bolest proširi, posebno na kosti, mogu se javiti bolovi.

Najčešće se radi o bolovima u leđima ili ramenima, na mjestima gdje metastaze zahvataju kosti i živce,piše Avaz

Muškarci koji imaju dugotrajne bolove u leđima koji se pogoršavaju uprkos terapiji trebaju uraditi dodatne pretrage poput rendgena ili magnetne rezonance.

Umor i gubitak težine

Za razliku od nekih drugih karcinoma, poput raka pluća ili debelog crijeva, ovi simptomi nisu tipični za rak prostate, osim u vrlo uznapredovalim stadijima.

Na kraju, stručnjaci ističu da je najveći izazov razlikovati uzrok sličnih mokraćnih tegoba.

I pacijenti i ljekari često se suočavaju s dilemom da li su simptomi posljedica raka prostate ili benignog povećanja, zbog čega je pravovremeni pregled ključan.

