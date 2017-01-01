Prvi simptom tumora mozga koji ne biste trebali ignorisati: Odmah potražite pomoć ljekara

Neurohirurzi su otkrili glavni simptom tumora mozga zbog kojeg biste odmah trebali potražiti pomoć ljekara.

Walavan Sivakumar, neurohirurg u Pacific Neuroscience Institute u Torranceu u Kaliforniji, naveo je da se dva najčešća tipa tumora mozga mogu klasificirati u dvije kategorije: primarni tumori mozga, koji počinju u samom mozgu i metastatski tumori, koji se šire u mozak iz karcinoma u drugim dijelovima tijela, navodi Prevention.

Metastatski tumori ili metastaze na mozgu su otprilike 50 posto češći od primarnih tumora mozga, rekao je Rohan Ramakrishna, šef neurološke hirurgije u NewYork-Presbyterian Brooklyn Methodist Hospital i Weill Cornell Medicine.

“Glavobolju koja se jasno razlikuje od prethodnih glavobolja i koja se vremenom pogoršava nikada ne treba ignorisati”, rekao je Sivakumar. Ako ima drugačiji intenzitet ili ne reaguje na pokušaje ublažavanja koji su vam ranije bili korisni, to se može kvalifikovati kao neuobičajena glavobolja.

“Ako je glavobolja povezana s bilo kojim drugim neurološkim simptomom poput konfuzije, promjena u govoru, poteškoća s hodanjem, vizualne disfunkcije, senzornih promjena, slabosti na jednoj strani tijela ili bilo čega drugog neobičnog, svakako potražite ljekarsku pomoć”, dodao je Ramakrishna.

Stručnjaci se slažu u tome da bi prvi napad, naročito kod odraslih osoba, trebao potaknuti hitnu procjenu mogućeg tumora mozga. Ramakrishna je kazao da bi MRI skeniranje mozga vjerovatno bio prvi korak ako vaš ljekar posumnja na tumor ili drugi neurološki problem, a zatim bi uslijedio odgovarajući tretman, prenosi Klix.

