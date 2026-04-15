Ako se budite s bolom u glavi, ovo morate znati

Objavljeno prije 1 sat

Buđenje s glavoboljom česta je pojava koja može imati različite uzroke od loših navika do zdravstvenih problema.

Jedan od najčešćih, ali često neprepoznatih uzroka je apneja u snu, poremećaj disanja tokom noći koji smanjuje nivo kisika i narušava kvalitet sna.

Dehidracija je također čest razlog. Nedovoljan unos tečnosti tokom dana može dovesti do jutarnje glavobolje, uz simptome poput žeđi, umora i vrtoglavice.

Migrena i druge vrste glavobolja često se javljaju upravo ujutro, a mogu biti praćene mučninom, osjetljivošću na svjetlo i jakim bolom. Dodatni uzrok može biti i bruksizam, odnosno škrgutanje zubima tokom sna, koje stvara napetost u vilici i mišićima lica.

Na pojavu glavobolje utiču i alkohol, pretjerana upotreba lijekova protiv bolova, kao i stres, anksioznost i depresija.

Iako su uzroci često bezazleni, ponavljajuće ili jake glavobolje mogu ukazivati na ozbiljnije probleme. U tom slučaju važno je potražiti savjet ljekara, posebno ako su prisutni dodatni simptomi, prenosi Avaz.


