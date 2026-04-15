Istraživanje tvrdi da vam jedna namirnica može sniziti holesterol u dva dana

Holesterol je jedan od onih zdravstvenih problema koji se s vremenom mogu neprimjetno nakupljati. Možda se osjećate savršeno dobro, ali iza kulisa, porast nivoa može povećati rizik od ozbiljnih srčanih problema, što čini još važnijim da pazite na ono što jedete.

Dobre vijesti? Poboljšanje holesterola ne mora značiti skupe suplemente ili komplicirane planove obroka. Ustvari, istraživanja pokazuju da jednostavna, pristupačna namirnica za doručak može napraviti pravu razliku.

Prema naučnicima sa Univerziteta u Bonnu zob može igrati snažnu ulogu u snižavanju holesterola.

Prirodno bogata vlaknima i proteinima, te klasifikovana kao složeni ugljikohidrat, zob je odavno hvaljena zbog svojih zdravstvenih prednosti. Malo ispitivanje je pokazalo da konzumiranje hrane koja se uglavnom zasniva na zobenim pahuljicama u samo dva dana dovodi do značajnog poboljšanja nivoa holesterola, što ističe koliko ova svakodnevna namirnica može biti efikasna.

Probna studija je otkrila da konzumiranje dijete koja se gotovo isključivo sastoji od zobene kaše tokom samo dva dana može “značajno” poboljšati nivo holesterola.

Malo ispitivanje je pokazalo da konzumiranje hrane koja se uglavnom zasniva na zobenim pahuljicama dovodi do značajnog poboljšanja

Poslušajte članak

Istraživanje s Univerziteta u Bonnu pokazalo je da konzumiranje hrane koja se uglavnom zasniva na zobenim pahuljicama u samo dva dana dovodi do značajnog poboljšanja nivoa holesterola.

Iako se radilo o studiji malog obima koja je uključivala samo 68 učesnika, naučnici su otkrili značajno smanjenje nivoa štetnog LDL holesterola lipoproteina niske gustine (LDL) kod onih koji su se pridržavali dijete isključivo sa zobi.

Dijeta se sastojala od 300 grama zobene kaše kuhane samo u vodi za sva tri obroka dnevno, a učesnicima je bilo dozvoljeno da jedu samo malo voća ili povrća uz svoja jela.

Komentarišući rezultate, profesorica na Institutu za nutricionizam i prehrambene nauke Univerziteta u Bonnu Marie-Christine Simon je rekla: “Nivo posebno štetnog LDL holesterola pao je za 10 posto kod njih – to je značajno smanjenje, iako nije u potpunosti uporedivo sa efektom modernih lijekova”.

“Također su u prosjeku izgubili dva kilograma na težini, a njihov krvni pritisak je neznatno pao”, dodala je.

LDL holesterol se taloži u zidovima krvnih sudova ako ga ima previše u krvi osobe, a te naslage su poznate kao plak.

Plak sužava krvne sudove, što dovodi do visokog krvnog pritiska. Rizik od pucanja naslaga i stvaranja krvnih ugrušaka koji mogu blokirati krvne sudove je također visok i može dovesti do smrtonosnih kardiovaskularnih problema, prenosi Klix.

Facebook komentari