Ove lijekove ne biste trebali uzimati uz jutarnju kafu

Jedan potencijalni nedostatak jutarnje šoljice kafe je taj što se možda neće dobro slagati s određenim lijekovima, posebno ako ih uzimate ranije tokom dana.

Postoji mnogo različitih načina na koje kafa može interagovati s nekim lijekovima.

“Kafa može promijeniti način na koji se određeni lijekovi apsorbuju, metaboliziraju ili eliminišu iz tijela. Može ubrzati pražnjenje želuca, uzrokujući da se lijek kreće kroz vaš sistem prije nego što se u potpunosti apsorbuje”, kaže farmaceutkinja Jennifer Bourgeois.

Srećom, ovo ne znači da morate potpuno odustati od kafe, ali možda ćete morati prilagoditi vrijeme uzimanja lijekova i ispijanja kafe.

Antidepresivi

Ako vam je ljekar propisao antidepresiv trebali biste paziti da ne pijete kafu prebrzo nakon uzimanja jednog od ovih lijekova jer to može smanjiti njihovo djelovanje. Na primjer, kofein u kafi može formirati kompleks s antidepresivnim lijekom escitalopramom (Lexapro), što otežava apsorpciju lijeka u tijelu. Budući da se apsorbira manje lijeka, on može biti manje učinkovit.

Drugi antidepresivi poput klomipramina i imipramina razgrađuju se istim enzimom (zvanim CYP1A2) kao i kofein. Dakle, ako uzimate ove lijekove s kafom, oni se možda neće metabolizirati tako brzo, što može dovesti do viših nivoa lijeka u krvi tokom dužeg perioda. Osim toga, ova interakcija može povećati efekte kofeina, ostavljajući vas nervoznim i nemirnim.

Lijekovi za štitnjaču

Hipotireoza je stanje u kojem vaša štitnjača ne proizvodi dovoljno hormona štitnjače. Bez adekvatnih nivoa hormona, možete početi osjećati pretjerani umor, bolove u zglobovima i mišićima, depresiju ili debljanje.

Bourgeois objašnjava da kafa može značajno smanjiti apsorpciju levotiroksina, koji se koristi za liječenje hipotireoze. U stvari, neke studije su otkrile da kafa smanjuje apsorpciju lijeka i do 50 posto.

“Ovo može dovesti do nedosljednih nivoa štitnjače i trajnih simptoma poput umora ili magle u mozgu. Zato se pacijentima savjetuje da sačekaju 30 do 60 minuta prije nego što popiju kafu nakon uzimanja lijekova za štitnjaču”, dodaje.

Lijekovi za osteoporozu

Lijekovi koji se koriste za liječenje osteoporoze, poput risedronata i alendronata, ne smiju se uzimati s kafom.

“Bilo da se radi o kofeiniziranoj, bezkofeinskoj ili čak samo mlijeku ili soku, svi oni mogu smanjiti apsorpciju zbog načina na koji se lijek veže i rastvara. Najsigurnija praksa je uvijek uzimati ovaj lijek samo s običnom vodom”, kaže Bourgeois.

Lijekovi za prehladu i alergije

Pseudoefedrin je nazalni dekongestiv koji se može kupiti bez recepta i pomaže u liječenju začepljenog nosa uzrokovanog prehladom ili alergijama. Poput kofeina, pseudoefedrin je također stimulans. Stoga, kada se uzima zajedno s kafom, može pojačati nuspojave, čineći vas nervoznijim i nemirnijim.

Osobe s dijabetesom trebaju biti posebno oprezne kada konzumiraju kofein uz ovaj lijek – neke studije su otkrile da kombinacija ova dva lijeka može povisiti šećer u krvi i povećati tjelesnu temperaturu.

