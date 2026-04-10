Zdravstveni stručnjaci upozoravaju na sezonske bolesti

Zdravstvene institucije upozoravaju na povećan broj sezonskih bolesti i savjetuju građanima da obrate pažnju na prevenciju i jačanje imuni

Kada se javlja sezonska gripa?

Čak ni CDC (američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti) ne može precizno da predvidi kada će tačno početi sezonska gripa svake godine. Ipak, praćenjem kretanja virusa širom planete sakupljaju se podaci koji omogućavaju neku vrstu predviđanja za svaku godinu.

Na osnovu epidemija koje su se dešavale u periodu od 1982. do 2016. godine napravljen je pregled mjeseci u kojima su se dešavali vrhunci epidemije.

Februar je bio mjesec kada je sezonska gripa imala vrhunac epidemije u 14 od 34 sezona;

Decembar – vrhunac epidemije u 7 od 34 sezona;

Mart – u 6 od 34 sezona;

Januar – u 5 od 34 sezona.

Sezonska gripa rizična za mališane mlađe od 5 godina

Virus gripe je prilično agresivan, naročito prema sluzokoži disajnih organa. Zbog toga on češće nego drugi virusi izaziva komplikacije, koje ponekad mogu biti i veoma ozbiljne. Komplikacije koje se najčešće javljaju su: upala uha, upala sinusa, upala pluća.

Sezonska gripa je najrizičnija za mališane ispod 5 godina starosti, a naročito one koji su mlađi od 2 godine. Osim njih, ugrožene su osobe starije od 65 godina, trudnice, stanovnici staračkih domova i pacijenti koji boluju od hroničnih bolesti.

Imunitet

Jak imunitet koji se temelji na zdravoj ishrani, kvalitetnom snu i redovnoj fizičkoj aktivnosti predstavlja dobru osnovu za zaštitu od bolesti ukoliko neko dođe u kontakt sa virusom sezonske gripe.

