Tiha epidemija 21. stoljeća: Masna jetra pogađa svaku četvrtu odraslu osobu i svako deseto dijete

Masna jetra više nije bolest samo onih koji konzumiraju alkohol; ona je postala direktna posljedica modernog načina života, a predviđanja su mračna: do 2040. godine broj preminulih od raka jetre porast će za zastrašujućih 50 posto.

Izv. prof. dr. sc. Ivana Mikolašević, predsjednica Hrvatskog gastroenterološkog društva, upozorava da simptomi u ranoj fazi gotovo ne postoje, zbog čega se bolest često otkriva prekasno – tek u fazi ciroze ili tumora, kada je jedina preostala opcija transplantacija.

Šta je zapravo MASLD i zašto je opasniji nego što mislimo?

Posljednjih godina medicina koristi novi termin – MASLD (Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease). Ova promjena naziva nije samo formalnost; ona služi da se ukloni stigma povezana s alkoholom i ukaže na pravi uzrok: metaboličku disfunkciju.

Masna jetra je multisistemska bolest. To znači da nakupljanje masti u ovom vitalnom organu nije izolovan problem, već je usko povezano s nizom drugih teških stanja:

Kardiovaskularne bolesti: Povećan rizik od infarkta i moždanog udara.

Šećerna bolest tipa 2: Jetra i gušterača su u direktnoj sprezi.

Maligna oboljenja: Veza s rakom debelog crijeva, dojke i gušterače.

Hepatocelularni karcinom: Primarni rak jetre koji je danas treći uzrok smrti od raka u svijetu.

Faktori rizika: Ko je na “udaru”?

Da bi se dijagnosticirao MASLD, dovoljno je nakupljanje masti uz prisustvo barem jedne komponente metaboličkog sindroma. Provjerite svoje parametre, jer ovi faktori direktno vode ka oštećenju jetre:

Pretilost: Višak kilograma, posebno u predjelu stomaka.

Povišene masnoće u krvi: Holesterol i trigliceridi iznad dozvoljenih granica.

Visok krvni pritisak: Hipertenzija koja tiho oštećuje krvne sudove jetre.

Šećerna bolest: Insulinska rezistencija kao “pogonsko gorivo” za MASLD.

Inicijativa „Brini o jetri danas – spriječi rak sutra“

Hrvatsko gastroenterološko društvo pokreće veliku javnozdravstvenu akciju kako bi potaknulo građane na preventivne preglede. Ključ je u ranom otkrivanju. Pravovremena promjena prehrane, uvođenje fizičke aktivnosti i medicinsko praćenje mogu zaustaviti, pa čak i preokrenuti proces nakupljanja masti prije nego što nastupe nepopravljiva oštećenja.

„Neizmjerno je važno na vrijeme otkriti masnu jetru i ući u sustav praćenja. Jetra ne boli dok nije kasno, zato je preventiva naša jedina prava šansa“, poručuje dr. Mikolašević.

