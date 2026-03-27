Pet činjenica koje otkrivaju stanje srca

1. Nedostatak kretanja je veliki rizik

Sjedilački način života ozbiljno ugrožava srce, pa redovno kretanje postaje nužno, a ne izbor.

2. Sjedenje šteti i kad vježbate

Dugotrajno sjedenje povećava rizik, zato je važno ustajati i kretati se svakih 30–60 minuta.

3. Krvni sudovi su vrlo uski

Lako se začepe zbog loše ishrane, povišenog holesterola i nezdravih navika.

4. Visok pritisak često nema simptome

Zato je redovno mjerenje jedini način da se problem otkrije na vrijeme.

5. Bolesti srca su i dalje najčešći uzrok smrti

Ipak, rizik se može smanjiti zdravim navikama poput pravilne ishrane, kretanja i kvalitetnog sna.

Male promjene u svakodnevici mogu imati veliki utjecaj na zdravlje srca i dugoročnu kvalitetu života.

