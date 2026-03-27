Zašto vam drhte ruke i kada treba reagovati

Riječ je o fiziološkom tremoru koji se može pojačati zbog stresa, umora, anksioznosti ili pretjeranog unosa kofeina. Iako se najčešće javlja u rukama, može zahvatiti i druge dijelove tijela.

Postoje dvije vrste tremora – onaj u mirovanju i akcijski, koji se javlja tokom pokreta. Ako je podrhtavanje blago i ne ometa svakodnevni život, obično nema razloga za brigu. Međutim, ako postaje jače i učestalije, potrebno je obratiti se ljekaru.

Uzrok mogu biti i određena zdravstvena stanja poput problema sa štitnom žlijezdom, neuroloških bolesti ili nuspojave lijekova.

Ublažavanje simptoma moguće je kroz promjene navika – smanjenje kofeina, alkohola i cigareta, kao i kroz upravljanje stresom. Redovne vježbe za ruke i opuštanje mogu pomoći u kontroli tremora i poboljšanju kvaliteta života, prenosi Avaz.

