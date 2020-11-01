Najjeftinije namirnice za jak imunitet i zdrava crijeva: Nutricionisti izdvajaju 5 najboljih izbora

Nutricionisti ističu da prebiotici, probiotici, antioksidansi i rezistentni škrob igraju ključnu ulogu u pravilnom radu probavnog sistema, ali i u ukupnom zdravlju organizma.

Osim ishrane, važno je voditi računa i o kvalitetnom snu, hidrataciji i kontroli stresa, jer sve to zajedno utiče na ravnotežu crijevnog mikrobioma.

Kiseli kupus

Crijevni mikrobiom ima važnu ulogu u apsorpciji hranjivih materija i regulaciji brojnih procesa u tijelu. Kiseli kupus je jedan od najboljih prirodnih izvora probiotika – dobrih bakterija koje nastaju fermentacijom.

Sadrži i vlakna koja pomažu probavu i doprinose zdravlju crijeva. Najbolje ga je konzumirati sirovog, kao prilog ili dodatak jelima.

Grah i leća

Iako ih neki izbjegavaju zbog nadutosti, grah i leća su izuzetno bogati vlaknima i djeluju kao prebiotici – hrane korisne bakterije u crijevima.

Imaju nizak glikemijski indeks, što znači da postepeno oslobađaju energiju i pomažu u regulaciji šećera u krvi. Preporuka je da se uvode postepeno u ishranu.

Krompir

Kada se skuha i ohladi, krompir razvija rezistentni škrob koji ima brojne koristi za zdravlje.

Ovaj oblik škroba ne vari se u tankom crijevu, već fermentira u debelom crijevu, gdje hrani dobre bakterije i doprinosi boljoj osjetljivosti na inzulin.

Bijela riža

Iako često ima lošu reputaciju, bijela riža može biti korisna – posebno ako se skuha, ohladi i ponovo zagrije.

Taj proces povećava količinu rezistentnog škroba, što pozitivno utiče na crijeva i nivo šećera u krvi.

Kupusnjače

Brokoli, kelj, karfiol, prokulice i ostalo povrće iz ove grupe bogato je vlaknima i spojevima koji sadrže sumpor.

Ove tvari mogu pomoći u smanjenju rizika od određenih bolesti, uključujući rak debelog crijeva. Iako kod nekih osoba mogu izazvati nadutost, i dalje su izuzetno korisne za zdravlje.

Nije samo hrana važna

Zdrava ishrana je temelj, ali ne i jedini faktor dobrog zdravlja crijeva.

Dovoljan unos vode pomaže probavi i održava crijeva funkcionalnim, dok kvalitetan san i kontrola stresa imaju direktan utjecaj na mikrobiom.

Kombinacija pravilne ishrane i zdravih životnih navika najbolji je način da očuvate imunitet i dugoročno zdravlje.

