Zdravlje

Stalno mokrenje nije bezazleno: Mjehur šalje znakove koje ne smijete ignorisati

5.2K  
Objavljeno prije 39 minuta

Prekomjerno aktivan mokraćni mjehur (PAMM) čest je zdravstveni problem koji značajno narušava kvalitet života.

Učestalo mokrenje - Plivazdravlje.hr

Iako ga mnogi povezuju sa starenjem, riječ je o stanju koje se može liječiti. Nastaje kada se mišići mjehura nekontrolisano stežu, čak i kada nije pun.

Glavni simptomi su iznenadan i snažan nagon za mokrenjem, učestali odlasci u toalet (više od osam puta dnevno), noćno buđenje i, kod nekih osoba, nekontrolisano istjecanje urina. Ovo stanje može dovesti do umora, stresa i izbjegavanja društvenih aktivnosti.

Važno je razlikovati PAMM od urinarne infekcije. Za razliku od infekcije, PAMM obično ne uzrokuje bol ni peckanje, a simptomi se razvijaju postepeno. Krv u urinu, bol i temperatura znak su za hitan pregled.

Dijagnoza uključuje analizu urina i praćenje navika mokrenja, dok liječenje počinje promjenama životnih navika i vježbama poput Kegelove vježbe. Po potrebi se uvode lijekovi ili naprednije metode.

Pravovremena reakcija može značajno poboljšati svakodnevni život i vratiti osjećaj kontrole.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh