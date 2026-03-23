Tijelo nakon poroda: Promjene o kojima se rijetko govori

Iako je fokus najčešće na bebi, važno je razumjeti da se tijelo majke u isto vrijeme intenzivno oporavlja. Većina ovih promjena je normalna i privremena.

Zašto dolazi do promjena?

Nakon poroda dolazi do naglih hormonskih promjena. Nivo estrogena i progesterona opada, dok se povećava nivo prolaktina kako bi se potaknula proizvodnja mlijeka. Uz to, umor i nedostatak sna dodatno utiču na organizam – od kože i kose do raspoloženja.

Najčešće fizičke promjene

– Promjene na koži

– Mnoge žene primijete:

– pojavu akni

– suhoću ili osjetljivost kože

– tamne mrlje (melazma)

– strije

– pojačano znojenje ili osip

Ove promjene su uglavnom privremene.

Gubitak kose

Gubitak kose se obično javlja dva do četiri mjeseca nakon poroda. Uzrok je pad hormona, a kosa koja nije opadala tokom trudnoće sada ulazi u fazu opadanja. Iako može izgledati zabrinjavajuće, stanje se najčešće normalizuje.

Promjene na grudima

Grudi postaju veće i osjetljivije zbog stvaranja mlijeka. U prvim danima mogu se javiti i bolne bradavice, što je uobičajeno tokom početka dojenja.

Vaginalne i zdjelične promjene

Nakon poroda može doći do:

– istezanja i bola

– suhoće, posebno tokom dojenja

– slabljenja mišića zdjeličnog dna, što može uzrokovati inkontinenciju

Oporavak može trajati nekoliko sedmica ili mjeseci.

Krvarenje nakon poroda

Krvarenje, poznato kao lohije, traje oko četiri do šest sedmica i postepeno se smanjuje. To je prirodan proces čišćenja maternice.

Noćno znojenje

U prvim sedmicama često se javlja pojačano znojenje, jer tijelo izbacuje višak tečnosti i prilagođava se hormonskim promjenama.

Problemi s probavom i mokrenjem

Mogu se pojaviti zatvor, hemoroidi, učestalo mokrenje ili inkontinencija. Uzrok su oslabljeni mišići i hormonalne promjene.

Promjene na stomaku i mišićima

Trbuh može ostati mekan, a često dolazi i do razdvajanja trbušnih mišića (dijastaza). Oporavak traje duže i zahtijeva vrijeme.

Emocionalne promjene nakon poroda

Osim fizičkih, česte su i emocionalne promjene. „Baby blues“ pogađa veliki broj žena i uključuje promjene raspoloženja, plačljivost i osjećaj preopterećenosti. Obično prolazi u roku od dvije sedmice.

Ako simptomi traju duže ili se pogoršavaju, može se raditi o postporođajnoj depresiji ili anksioznosti, kada je važno potražiti stručnu pomoć.

Koliko traje oporavak?

Vrijeme oporavka razlikuje se od žene do žene. Neke promjene nestaju brzo, dok druge mogu trajati mjesecima. Najvažnije je imati strpljenja i dati tijelu vremena da se oporavi.

Kada potražiti pomoć ljekara?

Iako su mnoge promjene normalne, potrebno je reagovati ako se pojave:

– obilno krvarenje

– jaki bolovi

– znakovi infekcije

– ozbiljne promjene raspoloženja

Pravovremena reakcija može spriječiti komplikacije i ubrzati oporavak.

