Urastao nokat može biti ozbiljan problem: Evo kako ga liječiti i kada potražiti pomoć

Pritisak obuće dodatno pogoršava stanje, pa svakodnevne aktivnosti mogu postati vrlo neugodne. Ako se problem zanemari, može doći do infekcije i pojave gnoja.

Najčešći uzroci

Jedan od glavnih razloga nastanka uraslog nokta je nepravilno rezanje – prekratko skraćivanje ili zaobljavanje ivica. Osim toga, uska i neudobna obuća stvara pritisak na prste i povećava rizik.

Do ovog problema može doći i nakon povrede, poput udarca u prst, ali i zbog prirodnog oblika noktiju, koji su kod nekih osoba zakrivljeniji i skloniji urastanju.

Kako pomoći sebi kod kuće

Kod blažih slučajeva moguće je ublažiti tegobe jednostavnim metodama. Preporučuje se potapanje stopala u toplu vodu tri do četiri puta dnevno, po petnaestak minuta. To pomaže omekšavanju kože i smanjuje bol i pritisak.

U vodu možete dodati gorku, odnosno Epsom so, koja može ublažiti upalu. Nakon toga, ispod ruba nokta pažljivo stavite mali komad sterilne vate kako biste ga lagano podigli iznad kože. Tretirano mjesto možete namazati antibiotskom mašću i lagano prekriti.

Šta nikako ne treba raditi

Iako mnogi pokušavaju sami riješiti problem, važno je izbjegavati rezanje uraslog dijela nokta oštrim predmetima. Takvi pokušaji često pogoršavaju stanje i mogu dovesti do ozbiljne infekcije.

Također, rezanje nokta u obliku slova V u sredini nema nikakav učinak na smjer rasta i ne pomaže u rješavanju problema.

Kada se javiti ljekaru

Ako se stanje ne poboljša nakon nekoliko dana ili se simptomi pogoršavaju, potrebno je potražiti stručnu pomoć. Posebno su zabrinjavajući znakovi pojava gnoja, širenje crvenila, osjećaj topline i pulsirajuća bol u prstu.

Povišena temperatura može ukazivati na širenje infekcije i zahtijeva hitnu reakciju. Ljekar ili podolog će procijeniti stanje i, ako je potrebno, obaviti manji zahvat.

Ko treba biti posebno oprezan

Osobe koje imaju dijabetes, probleme s cirkulacijom ili oštećenje živaca u nogama ne bi trebale same liječiti urasli nokat zbog povećanog rizika od komplikacija.

Kako spriječiti problem

Prevencija je ključna – nokte treba rezati ravno, ne prekratko, nositi udobnu obuću s dovoljno prostora za prste i redovno održavati higijenu stopala.

Pravilna njega može uveliko smanjiti rizik od ovog bolnog i čestog problema, prenosi Avaz.

