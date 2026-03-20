Kako konzumacija kafe utječe na vaš nivo šećera u krvi

Kofein potiče reakciju nervnog sistema i potiče oslobađanje hormona stresa kortizola, adrenalina i norepinefrina.

“Jedan od načina na koji kafa utječe na šećer u krvi jest kofein koji sadrži”, rekla je za Health dijetetičarka Catherine Metzgar.

Ovi hormoni signaliziraju jetri da oslobodi pohranjenu glukozu u krvotok, uzrokujući privremeni porast šećera u krvi.

“Istovremeno, kofein može smanjiti odgovor stanica na inzulin pa stanice ne koriste šećer u krvi tako efikasno, ostavljajući više šećera u krvotoku”, dodala je dijetetičarka Michelle Routhenstein.

Endokrinologinja Dorothea Schlesinger ističe da ovaj kratkotrajni učinak na nivo glukoze u krvi i inzulina najuočljiviji je kod osoba koje ne piju kafu redovno. Međutim, za redovne konzumente kafe, dugotrajna konzumacija zapravo koristi šećeru u krvi.

“To vjerovatno odražava poboljšanu osjetljivost na inzulin, modulaciju oksidativnog stresa i doprinos bioaktivnih polifenola, poput klorogenih kiselina, spojeva prisutnih i u kofeiniranoj i u dekofeiniranoj kafi”, rekla je Schlesinger.

Utjecaj kafe na šećer u krvi nije samo zbog kofeina jer i drugi faktori igraju ulogu.

Koriste li se aditivi: Šećer, aromatizirani sirupi i zaslađene kreme dodaju ugljikohidrate i kalorije koji mogu značajno povisiti šećer u krvi, posebno za one koji piju više šolja dnevno.

Kada pijete kafu: Cirkadijalni ritam i nivo kortizola mogu utjecati na metabolički učinak kafe. Pijenje kafe ujutro općenito dovodi do manjih skokova glukoze u poređenju s popodnevnim ili večernjim satima, kada je osjetljivost na inzulin prirodno niža.

Ako pijete kafu na prazan želudac: Pijenje kafe ujutro na prazan želudac može uzrokovati porast nivoa šećera u krvi zbog jutarnjeg kortizola i brže apsorpcije. S druge strane, pijenje kafe nakon doručka može pomoći u ublažavanju reakcije šećera u krvi.

Vaš individualni odgovor na kofein: Genetika, osjetljivost na kofein, kvaliteta sna, stres i cjelokupni način života mogu utjecati na to kako kafa utječe na šećer u krvi pojedinca.

Treba li da se brinete? ć Za većinu ljudi, male promjene šećera u krvi uzrokovane kafom nisu razlog za zabrinutost.

Routhenstein ističe da većina ljudi obično dobro podnosi 225 do 470 mililitara dnevno. Najvažnije je koliko kofeina konzumirate, šta dodajete u kafu i šta još jedete.

Uz to, osobe s predijabetesom ili dijabetesom možda bi trebale biti malo pažljivije u pogledu svoje konzumacije.

“Ovi skokovi mogu otežati kontrolu šećera u krvi”, objasnila je Routhenstein.

Uprkos tome, čini se da ovi privremeni skokovi nemaju trajne učinke.

Ako ste zabrinuti zbog utjecaja kafe na nivo šećera u krvi, i Routhenstein i Metzgar rekle su da vam korištenje mjerača glukoze ili kontinuiranog monitora glukoze može pokazati kako vaše tijelo reaguje na kofein.

Međutim, kada dođe do toga, vaš fokus ne bi trebao biti isključivo na kafi. Najvažnije je pogledati svoj cjelokupni prehrambeni obrazac i kako svi dijelovi zajedno djeluju kako bi podržali dobro zdravlje, prenosi Klix.

