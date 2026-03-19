Doktor upozorio na simptom srčanog udara koji mnogi ignorišu: “Znak je za uzbunu”

Istaknuo je da bi se svatko tko to redovito doživljava trebao javiti liječniku. Bol ili pritisak u prsima koji se javlja pri naporu i popušta u mirovanju tipičan je simptom angine, a angina može biti znak srčane bolesti i povećanog rizika od srčanog udara.

Simptom koji ne smijete zanemariti

U videu objavljenom na YouTubeu dr. London je podijelio, kako kaže, “savjet koji može spasiti život”. Dok vježba, sin ga pita koji bi savjet nekome mogao pomoći da izbjegne težak srčani udar.

“Ako osjetite bol u prsima ili ostajete bez zraka pri naporu, a to prođe kad se odmorite, to je znak za uzbunu”, odgovara.

“Ne mislim pritom na trčanje maratona, nego na obične svakodnevne aktivnosti poput iznošenja smeća ili penjanja uz stepenice. Ono što se događa jest da kod većeg suženja ili začepljenja krvne žile srčani mišić pri naporu ne dobiva dovoljno kisika i hranjivih tvari”, pojasnio je. Takav obrazac simptoma u skladu je s opisom angine, koja se najčešće javlja pri fizičkom naporu i smiruje u mirovanju.

Ljudi često ignoriraju upozorenja

Dr. London ističe da većina ljudi takve simptome jednostavno odbaci, pripisujući ih starenju, ili prilagodi svoj način života kako bi izbjegli napor.

“Parkiraju bliže ulazu u trgovinu, počnu koristiti dizalo. Ali to su znakovi upozorenja”, naglašava.

“Morate biti iskreni prema sebi i onome što vam tijelo govori. Ignoriranje simptoma nije rješenje”, poručio je, upozorivši sve koji osjećaju takve tegobe da se jave liječniku. Smjernice velikih kardioloških organizacija također navode da bol u prsima ne treba ignorirati jer može biti znak ozbiljnog srčanog problema.

Ko je liječnik koji upozorava?

Dr. Jeremy London, kardiovaskularni kirurg iz američke savezne države Georgije, poznat je po objavama o zdravlju na društvenim mrežama. Na svojim kanalima redovito govori o zdravlju srca, povišenom krvnom tlaku i simptomima koje ljudi ne bi trebali zanemariti.

London je i sam u prošlosti doživio srčani udar te je priznao da je ignorirao znakove upozorenja dok su se događali. Osjećao je manjak energije, umor i povremene simptome nalik žgaravici dok je bio u lovu sa sinom. U jednom trenutku osjetio je oštru bol u prsima, znak da srce ne dobiva dovoljno kisika.

Liječnik također navodi pušenje, lošu prehranu i visok krvni tlak kao tri glavna čimbenika rizika na koje se može utjecati.

Tihi ubica i drugi znakovi slabosti srca

Ranije je visok krvni tlak opisao kao “tihog ubojicu”, objasnivši da u SAD-u pogađa gotovo svaku drugu odraslu osobu, iako mnogi ne znaju da ga imaju.

Dr. London je također naglasio da oslabljeno srce može dovesti do niza zdravstvenih problema kasnije u životu te da je funkcija srca vrlo važan čimbenik u procjeni operativnog rizika. U jednom od svojih videa naveo je i druge znakove koji mogu upućivati na probleme sa srcem: kratkoću daha pri hodanju, nemogućnost da osoba ravno leži i pritom normalno diše te natečene noge. Ti simptomi doista mogu upućivati na srčano zatajenje ili druga srčana stanja i razlog su za liječnički pregled, prenosi Index.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari