Primijetili ste da vam lako ostaju modrice na tijelu? Evo šta mogu biti uzroci

Lako nastajanje modrica je prilično uobičajeno, naročito kako starimo, i u većini slučajeva nije opasno. Ipak, ponekad može ukazivati na ozbiljniji problem.

Modrice nastaju kada sitni krvni sudovi (kapilari) blizu površine kože puknu usljed udarca ili povrede. Krv tada izlazi u okolno tkivo i stvara tamnu mrlju koja vremenom nestaje.

Jači udarci obično uzrokuju veće modrice. Međutim, ako ste skloni modricama, čak i manji udar može izazvati vidljivu promjenu.

S godinama koža postaje tanja, gubi se zaštitni sloj masnog tkiva, krvni sudovi postaju osjetljiviji te zbog toga starije osobe lakše dobijaju modrice.

Mogu li lijekovi i suplementi mogu biti uzrok

Određeni lijekovi mogu povećati sklonost modricama jer utiču na zgrušavanje krvi. To uključuje aspirin, ibuprofen, naproksen, antikoagulanse te antitrombocitne lijekove.

Također, neki antibiotici i antidepresivi mogu imati sličan efekat, kortikosteroidi mogu stanjiti kožu, suplementi poput ginkgo bilobe mogu djelovati kao razrjeđivači krvi. Zbog toga krvarenje ispod kože može trajati duže i dovesti do pojave modrice.

U rijetkim slučajevima, nedostatak vitamina i minerala uzrokuje modrice na koži. Najpoznatiji je skorbut, uzrokovan nedostatkom vitamina C. Modrice također mogu biti manifestacija nedostatka cinka ili vitamina B.

Harvard Health preporučuje da, ukoliko ste zabrinuti da vaša prehrana možda nije idealna ili ako imate stanje koje može smanjiti vašu sposobnost apsorpcije određenih hranjivih tvari, razgovarate sa svojim ljekarom o testovima koji mogu identificirati nedostatak hranjivih tvari.

Kada modrice mogu biti znak ozbiljnijeg problema

Ponekad lako nastajanje modrica može ukazivati na zdravstvene probleme, kao što su poremećaji zgrušavanja krvi, bolesti krvi, nizak broj trombocita, problemi s funkcijom trombocita.

Obratite se ljekaru ako imate česte ili velike modrice, modrice koje nastaju bez očiglednog razloga, pojavljuju se na neobičnim mjestima, imate pojačano ili produženo krvarenje, modrice su se pojavile nakon uvođenja novog lijeka i postoji porodična historija sličnih problema.

Pored toga, crvene ili ljubičaste mrlje na koži nisu uvijek modrice. Na primjer, bolne crvene mrlje na nogama mogu biti posljedica vaskulitisa (upale krvnih sudova). Ako primijetite ovakve mrlje, obratite se svom ljekaru.

