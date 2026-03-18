Doktor tvrdi: “Ako ovo jedete, vaša jetra je puna otrova”

“Ako imate masnu jetru, a imamo je proprilično svi, manje ili više, vi automatski imate povišen nivo insulina. To je hormon koji proizvodi pankreas da bi regulisao šećer i varenje. Ako se insulin povećava u toku dana više ili manje, on će apsolutno da pravi masti u jetri. To mu je posao”, rekao je doktor Čubrilo, te objasnio:

“Holesterol ne dobijate iz hrane. Ako svaki dan jedete ćevape, pljeskavice, velike porcije, vi ćete praktično napraviti poremećaj varenja i intoksikaciju od toga. Ali povišen nivo insulina će biti taj koji će u fabrici proizvodnje holesterola – jetri, gde se on pravi, da stimuliše proizvodnju holesterola. Ko ima povišen holesterol ima i povišen insulin, i obratno. Ko kontroliše insulin, kontroliše i holesterol”.

Kada je visok holesterol problematičan?

“Loš holesterol je paradoks, on u sebi ima manje holesterola nego dobar holesterol. Loš holesterol ima posao da prense materijal za proizvodnju hormona, te shodno tome on nije loš”, objasnio je doktor.

Loš holesterol postaje zao kada “zarđa”, odnosno kada ne može da obavi posao prenosa materijala za proizvodnju hormona.

“Taj oksidovani holesterol će se zalepiti negde i predstaviti početak razvoja asteroskreloze”, rekao je doktor Čubrilo.

“Samo je oksidovani holesterol loš”, tvrdi on.

Zabrinjavajuća granica holesterola

“Svaki holesterol koji je 6 ili 6,5 ne tumačim kao tragediju ili nešto što je toliko loše. Tada zaključujem da se on previše pravi, odnosno da ga nešto stimuliše (insulin), da se ne izlučuje kako treba preko žuči ili da je zarđao. Tada preporučuje pacijentima antioksidanse, i da u ishranu uvedu što više zdravih namirnica, voća i povrća.”

“Druga stvar, kontrolom insulina. Ne jedemo šećer ili pazimo koliko ga jedemo; ne opterećujemo pankreas. Što se masnoće tiče, dr Čubrilo preporučuje da stavite manje od kafene kašičice, tek da jelo zamiriše. Treća stvar je kontrola eliminacije; da produvamo kanale žuči, da se ta žuč bolje izbacije u creva – biljkama. Limunada sa malo đumbira – limun provocira kanal, đumbir ga opusti, i ide napolje.”

“Ako imate organizam koji je intoksiciran, jetra više ne može da se bori, puna je toksina. Zašto toj jetri dajete zadatak da ona obrađuje te masti? Pustite je da se oporavi, dajte joj minimalne količine. Jedite meso bez ulja, spremljeno u vodi, stavite puno povrća u taj lonac i napravite obrok bez ulja, da biste ručali a da se ne intoksicirate. Jaja izbacujemo, mleko takođe”, objašnjava doktor.

“Svi preko 30 godina mleko ne bi trebalo da piju, to je nešto što je jako teško za nas. Mlečni proizvodi mnogo su teški za varanje”, dodao je on, prenosi Kurir.

Facebook komentari