Opasni znakovi: Nedostatak kalija koji prijeti srcu i mozgu

Njegov manjak često prolazi nezapaženo, a može ozbiljno ugroziti zdravlje, uključujući i povećan rizik od moždanog udara. Pravovremeno prepoznavanje simptoma pomaže da se spriječe ozbiljne posljedice.
Najčešći simptomi manjka kalija
Umor i slabost – osjećaj iscrpljenosti i opća slabost mišića.
Grčevi i trzanje mišića – naročito u nogama, znak neravnoteže elektrolita.
Nepravilan rad srca – lupanje ili aritmije koje zahtijevaju hitnu pažnju.
Probavne smetnje – zatvor i usporena probava zbog oslabljenih mišića probavnog sistema.
Trnci i utrnulost – neugodni osjećaji povezani s nervnim sistemom.
Kratkoća daha – slabost mišića za disanje u težim slučajevima.
Koliko je ovaj problem rasprostranjen?
Moderni način ishrane, bogat prerađenom hranom i solju, ali siromašan svježim namirnicama, dovodi do premalog unosa kalija kod mnogih ljudi. Visok unos natrija dodatno pogoršava ravnotežu u tijelu.
Zašto je kalij važan za mozak i srce
Adekvatan unos kalija može smanjiti rizik od moždanog udara za oko 20%. Mineral pomaže u snižavanju krvnog pritiska i održavanju funkcije krvnih sudova, čime pruža snažnu zaštitu kardiovaskularnom sistemu i moždanoj funkciji.
Ko je u većem riziku?
osobe koje se hrane neuravnoteženo
ljudi koji uzimaju diuretike
osobe s čestim proljevom ili povraćanjem
hronični bolesnici
Kako povećati unos kalija
Najlakše je povećati unos ovog minerala kroz prirodne namirnice:
banane
krompir
lisnato povrće (npr. špinat)
avokado
grah i druge mahunarke
Fokus treba biti na cjelovitoj, neprerađenoj hrani koja prirodno osigurava optimalne količine kalija.