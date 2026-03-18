Opasni znakovi: Nedostatak kalija koji prijeti srcu i mozgu

Objavljeno prije 1 sat

Kalij je vitalan mineral koji omogućava pravilno funkcionisanje srca, mišića i nervnog sistema.

Njegov manjak često prolazi nezapaženo, a može ozbiljno ugroziti zdravlje, uključujući i povećan rizik od moždanog udara. Pravovremeno prepoznavanje simptoma pomaže da se spriječe ozbiljne posljedice.

Najčešći simptomi manjka kalija

Umor i slabost – osjećaj iscrpljenosti i opća slabost mišića.

Grčevi i trzanje mišića – naročito u nogama, znak neravnoteže elektrolita.

Nepravilan rad srca – lupanje ili aritmije koje zahtijevaju hitnu pažnju.

Probavne smetnje – zatvor i usporena probava zbog oslabljenih mišića probavnog sistema.

Trnci i utrnulost – neugodni osjećaji povezani s nervnim sistemom.

Kratkoća daha – slabost mišića za disanje u težim slučajevima.
Koliko je ovaj problem rasprostranjen?

Moderni način ishrane, bogat prerađenom hranom i solju, ali siromašan svježim namirnicama, dovodi do premalog unosa kalija kod mnogih ljudi. Visok unos natrija dodatno pogoršava ravnotežu u tijelu.
Zašto je kalij važan za mozak i srce

Adekvatan unos kalija može smanjiti rizik od moždanog udara za oko 20%. Mineral pomaže u snižavanju krvnog pritiska i održavanju funkcije krvnih sudova, čime pruža snažnu zaštitu kardiovaskularnom sistemu i moždanoj funkciji.

Ko je u većem riziku?

osobe koje se hrane neuravnoteženo

ljudi koji uzimaju diuretike

osobe s čestim proljevom ili povraćanjem

hronični bolesnici

Kako povećati unos kalija

Najlakše je povećati unos ovog minerala kroz prirodne namirnice:

banane

krompir

lisnato povrće (npr. špinat)

avokado

grah i druge mahunarke

Fokus treba biti na cjelovitoj, neprerađenoj hrani koja prirodno osigurava optimalne količine kalija.


