Koji su simptomi, kako se širi i kako se liječi meningitis B?

Varijanta identificirana u Kentu može uzrokovati dugotrajne komplikacije i biti smrtonosna ako se na vrijeme ne liječi antibioticima, javlja The Guardian.

Meningitis je infekcija zaštitnih ovojnica mozga i leđne moždine. Uzrokuju ga različite bakterije i virusi. Meningitis B, poznat kao MenB, najčešći je oblik invazivne meningokokne bolesti.

Uzrokuje ga bakterija Neisseria meningitidis, poznata i kao meningokok.

Ta bakterija obično bezopasno živi u grlu ljudi, ali može uzrokovati po život opasnu bolest ako dospije u krv ili cerebrospinalnu tekućinu.

Koji su simptomi?

MenB može brzo napredovati. Rani simptomi nisu uvijek prisutni, ali mogu uključivati iznenadnu visoku temperaturu, ukočen vrat, jaku glavobolju koja postaje sve jača, osip koji ne blijedi nakon pritiska kože. Mogu se pojaviti i osjetljivost na svjetlo, povraćanje i proljev, napadaji, bolovi u zglobovima i mišićima, delirij te izrazita pospanost.

Koliko je ozbiljan?

Meningitis B može biti smrtonosan. Meningokokne bakterije mogu uzrokovati upalu moždanih ovojnica i septikemiju, što može brzo dovesti do sepse.

Ako se bolest na vrijeme prepozna i liječi antibioticima, većina oboljelih se potpuno oporavi. No oko jedna od deset zaraženih osoba umire, a bolest može uzrokovati dugotrajne posljedice poput: gubitka sluha, amputacija, epilepsije i poteškoća u učenju.

Koliko je zarazan?

MenB se prenosi dugotrajnim i bliskim kontaktom – najčešće kašljanjem, kihanjem i ljubljenjem.

Profesor Paul Hunter sa Sveučilišta East Anglia navodi da je povećan rizik kod tinejdžera često povezan s odlaskom od kuće i boravkom u prenapučenim prostorima.

“Oko 10% ljudi u svakom trenutku nosi bakteriju, a taj je postotak još veći kod adolescenata”, rekao je.

The Guardian piše da se infekcija prenosi bliskim kontaktom, primjerice životom u istom kućanstvu ili ljubljenjem. Razdoblje od izlaganja do pojave bolesti obično je kraće od tjedan dana, ali može trajati i do 10 dana.

Ako se pojavi jedan slučaj, obično se kontaktira obitelj i daje im se preventivna terapija antibioticima. Ako su dva slučaja u istom razredu – liječi se cijeli razred. Ako su dva slučaja u školi, ali ne u istom razredu – antibiotici se daju cijeloj školi.

“Možete prijeći put od blage bolesti do smrti za manje od jednog dana”, upozorava Hunter.

Može li se prenijeti dijeljenjem vapea?

Dijeljenjem e-cigarete prenosi se slina, što predstavlja visok rizik za prijenos bakterija i virusa – slično dijeljenju četkica za zube ili pića.

Znanstvenici ističu da se bolest prenosi kapljično – ljubljenjem, dijeljenjem pića ili vapea, kašljanjem i kihanjem, kao i boravkom u bliskom kontaktu u zatvorenim prostorima poput noćnih klubova.

Zdravstveni stručnjaci savjetuju da se ne dijeli ništa što dolazi u kontakt s ustima.

Kako se liječi?

Liječenje meningitisa uključuje: antibiotike, intravenske tekućine, kisik (ako postoje poteškoće s disanjem) i ponekad kortikosteroide za smanjenje oticanja mozga.

