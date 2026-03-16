Kod napada panike može pomoći limun: Kako kiseli okus pomaže da ostanete prisutni u trenutku

Napadi panike pogađaju milione ljudi, a mogu ih doživjeti čak i oni koji se inače ne bore s mentalnim problemima. Simptomi uključuju znojenje, trnce u rukama, ubrzan rad srca, drhtanje, osjećaj nadolazeće propasti i strah od smrti. Iako je osjećaj izuzetno neugodan, postoji jednostavan trik koji može pomoći – limun.

Dženifer Anders (Jennifer Anders), psihologinja iz Kolorada koja vodi Instagram račun The.Anxiety.Doc, objavila je video u kojem pokazuje neuobičajenu metodu za ublažavanje napada panike. Video, objavljen prošlog ljeta, prikupio je 2,7 miliona pregleda i desetine hiljada lajkova.

Kiselina koja uzemljuje

Dr. Anders savjetuje da, kada osjetite dolazak napada panike, izrežete limun na kriške i stavite ga u usta.

Kako limun djeluje:

– Kiseli okus usmjerava svijest u tijelo i pomaže da ostanete u trenutku

– Pomjera fokus s negativnih misli na fizičke osjete

– Umanjuje efekat “petlje” negativnih emocija

– Kad cuclate limun, usta se odmah skupljaju od kiseline, što odvlači pažnju od negativnih misli i pomaže vam da ostanete povezani s okolinom – objašnjava Anders.

Ako nemate limun pri ruci, trik funkcioniše i s kiselim slatkišima. Poenta je vratiti um iz svijeta misli u tijelo i trenutnu situaciju, što psiholozi nazivaju tehnikom uzemljenja.

Zašto senzori pomažu

Naš simpatički nervni sistem brzo reaguje na stres. Svaka senzorna intervencija – okus, miris ili dodir – može pomoći tijelu da prepozna da okolina nije prijeteća.

– Kada imate napad panike, tijelo teško razlikuje stvarnu opasnost od sigurnosti. Možete biti u potpuno sigurnom okruženju, ali mozak tumači situaciju kao prijeteću. Senzorni alati, poput cuclanja limuna, pomažu da se prekinu ove reakcije – objašnjava američka psihoterapeutkinja Viktorija Riordan (Victoria Riordan).

Kada metoda nije dovoljna

Dr. Anders naglašava da trik s limunom neće pomoći ako je napad panike izazvan intenzivnim traumatskim iskustvom.

Tjeskoba u reakciji na stvarno traumatične situacije je normalna i opravdana. Problem nastaje kada tijelo proizvodi fiziološku reakciju bez prisutnog stresa.

Potražite stručnu pomoć

Limun može kratkoročno pomoći kod napada panike, ali ne rješava uzrok problema. Važno je potražiti pomoć stručnjaka kako biste naučili upravljati napadima i dugoročno poboljšali mentalno zdravlje.

– Iako trik s limunom može ponekad biti koristan, on neće pomoći da dođete do korijena problema, što je ključni dio putovanja ka mentalnom zdravlju- dodaje Anders.

