Ako imate povišen holesterol nikako nemojte ovo da jedete! Stvara ozbiljne probleme

Najveći faktor rizika za nastanak ateroskleroze i bolesti srca je povišen holesterol. Neke namirnice nikako ne biste trebali jesti ako imate povišen holesterol, upozorava poznata ljekarka.
Zdravstveni problemi opasni po život
Holesterol obavlja brojne važne funkcije u organizmu, ali ako je povišen ili se nalazi na pogrešnim mjestima, može izazvati ozbiljne probleme.
– U narodu su poznate dvije vrste holesterola – dobar HDL i loš LDL. Dobrog holesterola treba da bude što više, jer je njegova uloga da veže višak holesterola u krvi i vrati ga nazad u jetru, odakle se putem žuči i crijeva izbacuje iz organizma. Lošeg holesterola treba da bude što manje, jer se taloži u krvnim sudovima – kaže za Kurir primarijus opće prakse dr. Biserka Obradović.
Ona objašnjava da je povišen holesterol, poslije visokog pritiska i pušenja, najveći faktor rizika za nastanak ateroskleroze i bolesti srca te da može uzrokovati ozbiljne probleme, pa osoba koja ga ima može biti i životno ugrožena.
– Dvije trećine holesterola se same sintetišu, odnosno stvaraju u organizmu, a jednu trećinu unosimo putem hrane. Zato često čujemo ljude kako kažu da ne znaju odakle im je povišen holesterol, jer tvrde da ne jedu nezdravo. Čak i ako pojedemo jabuku navečer, taj šećer iz nje se pretvara u mast. Zato se savjetuje da se voće jede između 16 i 18 sati. Također, važno je znati da holesterol može biti stečen ili nasljedan. Ukoliko neko utvrdi da ima povišen holesterol, najprije treba pokušati s dijetom i povećati fizičku aktivnost, pa tek uz konsultacije s ljekarima odrediti terapiju – objašnjava dr. Obradović.
Kako smanjiti holesterol
Da bismo imali dobre vrijednosti holesterola, masnoća u krvi i zdrave krvne sudove, potrebno je pravilno se hraniti, a doručak bi trebao biti obilan i kaloričan.
Kasnije tokom dana treba unositi više povrća, ribe i piletine, a ručak i večera trebaju biti lagani. Sa starenjem metabolizam postaje sporiji, pa je potrebno više voditi računa o ishrani.
– Fizička aktivnost je lijek koji mijenja mnoge lijekove, a ne postoji lijek koji može zamijeniti fizičku aktivnost. Koliko će se neko moći baviti fizičkom aktivnošću zavisi od kondicije. Neki ljudi u godinama idu na skijanje ili plivanje, dok neki mogu samo šetati. I ako neko jedva hoda, neka danas napravi pet koraka, sutra šest – i to zaista pomaže – naglašava Obradovićeva.
Preporučena hrana ako imate povišen holesterol:
crni hljeb
ražani hljeb
kiselo mlijeko
kefir
proja
plava i bijela riba
piletina
sve vrste kuhanog povrća
jabuke
pomorandže
Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savjet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog ljekara.