Doktor otkriva: Uzimam dva vitamina i imunitet mi je jak kao stijena

U praksi to često nije tako pa mnogi ljudi uzimaju barem jedan dodatak dnevno. Ipak, ljekari upozoravaju da potrebe za suplementima zavise od svake osobe i da je prije uzimanja važno savjetovati se s ljekarom, posebno ako se uzimaju lijekovi.

Također ističu da je uravnotežena ishrana i dalje temelj dobrog zdravlja.

Dr. Part Bhavsar, ljekar opće medicine, kaže da lično uzima samo dva dodatka ishrani: vitamin D i vitamin B12.

– Mnogi ljudi imaju manjak vitamina D, posebno ako većinu vremena provode u zatvorenom prostoru – kaže za Parade.

Vitamin D važan je za zdravlje kostiju i imunološki sistem, što potvrđuje i doktorica porodične i sportske medicine dr. Keti Ngajen.

– Vitamin D ima važnu ulogu u zdravlju kostiju, ali i u funkciji imunološkog sistema – kaže Ngajen.

Dr Bhavsar objašnjava da uzima i vitamin B12 jer je vegetarijanac.

– Brojna istraživanja pokazala su da osobe koje ne jedu proizvode životinjskog porijekla mogu razviti manjak vitamina B12 – kaže Bhavsar.

Dodaci ishrani nisu nužni za sve

Dr. Ngajen, osim vitamina D, uzima i kreatin, kolagen i magnezijum.

– Obožavam kreatin. Pomaže kod sportske povrede, ali ima ulogu i u zdravlju mozga, kostiju, zglobova te oporavku mišića – kaže Ngajen.

Dodaje da kolagen može pomoći ljudima koji su fizički aktivni jer podržava zdravlje tkiva poput zglobova, tetiva, ligamenata i kože. Magnezijum pak uzima kako bi pomogao oporavku mišića i kvalitetu sna.

Ipak, oba ljekara naglašavaju da dodaci ishrani nisu nužni za sve.

– Osoba bi trebala razmisliti o uzimanju dodatka samo ako postoji dokazan manjak, medicinska potreba ili životna faza u kojoj postoji dokaz o koristi – kaže dr. Bhavsar.

Dr. Ngajen dodaje:

– Na dodatke treba gledati kao na nadogradnju nakon što su osnovne navike zdravog života poput sna, ishrane, hidracije i fizičke aktivnosti već uspostavljene”.

Stručnjaci zato upozoravaju da dodaci ishrani ne mogu zamijeniti zdrav način života, prenosi Alo.

