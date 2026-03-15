Smijete li jesti jaja ako imate visok holesterol

S tim u vezi, Američko udruženje za srce istaklo je više savjeta o holesterolu u ishrani i kako se on uklapa u zdrav način života.

Jaja su nevjerovatno hranjiva. Jaja su dobar izvor proteina i zdravih masti, kao i esencijalnih vitamina i minerala. Žumanjci sadrže značajne količine vitamina A, vitamina B12, selena i kolina.

Jaja uzgojena na pašnjacima još su bogatija hranjivim tvarima, s većim količinama omega-3 masnih kiselina, vitamina A i vitamina E.

Iako je istina da jaja imaju visok udio holesterola, važno je napomenuti da holesterol iz ishrane, poput onog u jajima, ne mora negativno utjecati na holesterol u krvi ili doprinijeti riziku od srčanih bolesti. Za mnoge pojedince, izbjegavanje jaja može uzrokovati nutritivne nedostatke.

Kako jaja utječu na nivo holesterola

Postoji razlika između holesterola koji se prirodno nalazi u vašem tijelu (holesterol u krvi) i holesterola koji unosite hranom (holesterol iz ishrane).

Holesterol u krvi HDL (“dobri”) holesterol i LDL (“loši”) holesterol su tvari slične masti koju proizvodi jetra i bitni su za određene tjelesne funkcije poput stvaranja hormona i probave masne hrane.

Previše holesterola u krvi može se s vremenom nakupiti u arterijama, blokirajući protok krvi do i od srca, što može povećati rizik od srčanih bolesti i moždanog udara.

Holesterol se nalazi u životinjskim proizvodima, poput mesa, morskih plodova, peradi, jaja i mliječnih proizvoda. Masti i holesterol u jajima mogu uzrokovati blagi porast nivoa LDL i HDL holesterola, ali ti se učinci razlikuju od osobe do osobe.

Budući da vaše tijelo već proizvodi sav holesterol koji mu je potreban, stručnjaci su preporučili ograničavanje holesterola u ishrani, ali posljednjih godina prešli su na preporuku manje zasićenih masti i trans masti.

Koliko jaja možete jesti s visokim holesterolom

Većina zdravih ljudi može jesti jedno do dva jajeta dnevno, sve dok su dio cjelokupne hranjive ishrane.

Ako imate visok holesterol, ne morate potpuno izbjegavati jaja. Možda je najbolje ograničiti konzumaciju jaja na četiri do pet jaja sedmično. To se odnosi i na osobe koje imaju prekomjernu težinu, pretilost ili druge faktore rizika za srčane bolesti.

Osobe koje imaju genetsku predispoziciju za visok nivo holesterola u krvi trebaju blisko sarađivati ​​sa svojim ljekarom. Ako želite smanjiti holesterol, možda biste trebali razmisliti o jedenju samo bjelanjaka, umjesto cijelih jaja jer su žumanjci glavni izvor holesterola iz ishrane.

(24sata.info)

Facebook komentari