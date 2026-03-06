Većina žena ih ima, a ne zna: 7 znakova da imate cistu na jajniku

Vjerojatno i ne znate za njih. Većina žena ima najmanje jednu cistu svaki mjesec za vrijeme redovitih menstrualnih ciklusa.

S druge strane, ponekad su ciste prevelike, ima ih previše ili jednostavno ne odlaze same od sebe.

U takvim slučajevima možda je potreban kirurški zahvat kako ciste ne bi postale kancerogene ili uzrokovale previše teških simptoma.

Ako cista (ili ciste) počnu uzrokovati probleme, osjetit ćete ih. Ako se ne liječi, problematična cista bi mogla puknuti ili čak postati dovoljno velika da se jajnici, kažu stručnjaci, okrenu oko jajovoda, prenosi Bljesak.

vo se naziva torzija jajnika te može uzrokovati iznenadnu, jaku bol i mogući gubitak jajnika.

Srećom, te male ciste pokazuju znakove kad počnu nastajati problemi. Ovo su simptomi:

1. Nevjerojatno snažna bol u zdjelici

Najčešći simptom ciste na jajniku je bol u donjoj desnoj ili lijevoj strani zdjelice, točno tamo gdje se nalaze jajnici. I bol ne prestaje.

Ovu bol možda osjećate tijekom vježbanja ili seksa, ali ova bol je na specifičnom mjestu, konstantna je i ne odlazi nakon menstruacije.

Ako bol postaje jača ili čak nepodnošljiva, to je znak da je možda riječ o torziju jajnika. Kad se to dogodi, prekida se opskrba jajnika krvlju, što uzrokuje stravičnu bol. Što prije odite kod liječnika.

2. Jaka nadutost

Oticanje je očigledno nejasan simptom, ali može biti povezano s cistom na jajniku – ovisno o njenoj veličini. Većina žena ima ciste manje od 10 centimetara.

No, ponekad one mogu biti jako velike (veličina lubenice).

Mnoge žene će to pripisati dobitku kila, ali abdominalna bol i nadutost mogu biti rezultat mase koja raste u želucu.

Dakle, ako osjećate težinu jedino u trbuhu ili ne možete pronaći niti jedan drugi razlog zbog kojeg ste dobili kile, nemojte to ignorirati.

3. Stalno se osjećate “puno”

Kao i kod mioma maternice, ciste mogu uzrokovati osjećaj težine u abdomenu. Cista je masa koja zauzima prostor te može uzrokovati taj osjećaj pritiska.

Naravno, ovaj osjećaj je sličan zatvoru, ali osim ako nije riječ o cistama na oba jajnika, taj će osjećaj pogoditi samo jednu stranu zdjelice.

Ako nemate problema sa stolicom, a imate osjećaj zatvora dva do tri tjedno, možda su ipak jajnici u pitanju.

4. Bol tijekom seksa

Seks ne bi trebao boljeti i ako osjećate bol na jednoj strani u odnosu na drugu, postoji vjerojatnost da je riječ o cisti.

Neke ciste, kad postanu velike, mogu pasti iza maternice, a u tom slučaju su odmah pored vrata maternice. I to može dovesti do boli.

Ciste na jajniku povezane s endometriozom također mogu uzrokovati bol tijekom seksa.

5. Kao da stalno morate mokriti (ali ponekad ne možete)

Ovo je još jedan simptom koji mnoge žene spominju. Riječ je o stalnom osjećaju da morate mokriti.

Do ovoga dolazi ako cista pritišće mjehur. Ponekad, imate osjećaj da morate ići na WC, ali onda vam se teže pomokriti (cista blokira).

6. Stalna bol u leđima ili nogama

Naravno, ovo se može pripisati brojnim stvarima, ali ako je vaš liječnik otpisao sve ostalo, možda je ipak riječ o cisti, piše Živim.

Kada postanu prevelike, one mogu pritiskati živce koji se nalaze duž stražnje strane zdjelice te tako uzrokovati bol.

7. Krvarenje izvan normalnog ciklusa

Ciste mogu poremetiti hormone – žene koje imaju sindrom policističnih jajnika mogu imati neregularno krvarenje. Sve se to događa zbog neravnoteže estrogena, progesterona i testosterona.

Ako imate i druge simptome koji se obično povezuju s policističnim jajnicima (dobivanje na težini i akne) otiđite kod liječnika.

