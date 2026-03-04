Orašasti plodovi koji pomažu u snižavanju krvnog pritiska

Orašasti plodovi su odličan izvor proteina, vlakana, zdravih masti, vitamina i minerala, a njihova redovna konzumacija može pomoći u održavanju krvnog pritiska na zdravijim nivoima. Stručnjaci navode da određene vrste orašastih plodova posebno povoljno djeluju na srce i cirkulaciju.

Bademi

Bademi su bogati vlaknima i biljnim proteinima, a sadrže i mikronutrijente poput magnezija i vitamina E koji mogu doprinositi zdravijem krvnom pritisku. U 28,3 grama badema nalazi se 76,5 mg magnezija, što zadovoljava 18-25% preporučenog dnevnog unosa. Vitamin E djeluje kao antioksidans i može smanjiti štetu slobodnih radikala, koji su povezani sa srčanim bolestima. Istraživanja pokazuju da konzumacija badema često snižava dijastolički (donji) krvni pritisak.

Orasi

Orasi su bogati proteinima, vlaknima i polinezasićenim mastima, uključujući omega-3 i omega-6 masne kiseline. Omega-3 masti mogu smanjiti nivo triglicerida u krvi i rizik od nepravilnog rada srca, dok omega-6 pomažu u kontroli šećera u krvi. Studije pokazuju da konzumacija oraha može poboljšati sistolički krvni pritisak i ukupnu kontrolu krvnog tlaka, iako rezultati nisu uvijek konzistentni.

Pistacije

Pistacije sadrže proteine, vlakna, zdrave masti, kalij i antioksidanse poput beta-karotena, luteina, zeaksantina i vitamina C. Kalij pomaže opuštanju krvnih žila i izbacivanju viška natrija iz tijela, što može poboljšati krvni pritisak. Neka istraživanja sugerišu da redovna konzumacija pistacija može smanjiti sistolički krvni pritisak, mada su rezultati različiti i potrebna su dalja istraživanja.

Brazilski oraščići

Brazilski oraščići su bogati vlaknima, proteinima, zdravim polinezasićenim mastima i selenom. Samo jedan orah sadrži 68-91 mikrogram selena, važnog za smanjenje upala i podršku zdravlju srca. Prehrana bogata ovim nutrijentima može doprinijeti održavanju zdravog krvnog pritiska i smanjenju rizika od hipertenzije. Preporučuje se ograničiti unos selena na maksimalno 400 mikrograma dnevno.

Zaključak

Dodavanje badema, oraha, pistacija i brazilskih oraščića u svakodnevnu prehranu može biti jednostavan i ukusan način za podršku zdravom krvnom pritisku i zdravlju srca. Ovi orašasti plodovi djeluju kroz kombinaciju vlakana, zdravih masti, minerala i antioksidanata koji pozitivno utiču na krvne žile, srce i cirkulaciju.

