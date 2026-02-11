Stručnjaci upozoravaju: “Ako primijetite ove simptome prestanite uzimati vitamin D”

Ranije su iz britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS) poručili: “Od oktobra do marta ne možemo proizvesti dovoljno vitamina D iz sunčeve svjetlosti, tako da je, kako biste održali zdravlje kostiju i mišića, najbolje uzimati dnevni dodatak vitamina D od 10 mikrograma. Vitamin D možete nabaviti u većini apoteka i prodavnica.”

Naime, Sunčeva svjetlost je neophodna za proizvodnju vitamina D, a UVB zraci sunca izazivaju hemijsku reakciju u koži. Ovaj proces pretvara 7-dehidrokolesterol u vitamin D3, koji igra važnu ulogu u apsorpciji kalcija, zdravlju kostiju i podršci imunološkom sistemu. Vitamin D je najvažniji dodatak koji treba uzimati tokom hladnijih mjeseci, stava su stručnjaci. Vlada preporučuje da svi razmotre uzimanje dnevnog dodatka vitamina D od 10 mikrograma (400 IU) tokom jesenjih i zimskih mjeseci kada sunčeva svjetlost nije dovoljno jaka da tijelo proizvede dovoljno vitamina D.

Ali, iako se stručnjaci slažu da bi mnogi trebali uzimati dodatke, smjernice dolaze s važnom napomenom. Tobias Mapulanga, biomedicinski naučnik i suosnivač Repose Healthcare-a, u izjavi za Standard upozorio je o simptomima na koje biste možda trebali obratiti pažnju. Mapulanga je rekao: “Kako NHS potiče unos vitamina D zimi, mnogi ljudi posežu za bočicama u ‘mračnijim’ mjesecima i slučajno pretjeraju s dozom. Ulog je jasan: prava količina jača vaše zdravlje, ali udvostručavanje može pretvoriti dobro namjernu rutinu u lošu stvar.”

Vrlo je lako uzeti previše vitamina D, a da toga niste ni svjesni, stoga je važno provjeriti sve izvore i odabrati samo jedan izvor kako biste spriječili dupliranje tableta, multivitamina, sprejeva, gumenih bombona i obogaćene hrane.

Prestanite uzimati suplement vitamina D ako primijetite ove znakove upozorenja:

Česta žeđ i mokrenje

Ako primijetite da ste sada često žedni ili da vam je češće potrebno ići na toalet nakon što počnete uzimati suplemente, možda uzimate previše vitamina D. Smanjite unos na jednu tabletu od 10 mikrograma ako se pojave ovi simptomi. Višak vitamina D može poremetiti ravnotežu tekućine i soli, stoga provjerite etikete na hrani i piću za dodani vitamin D.

Imate mučninu, podrigivanje ili uznemiren želudac

Mučnina, podrigivanje ili uznemiren želudac nakon uzimanja vitamina D loš su znak – pokušajte uzimati suplement uz obrok i zamijenite sprejeve ili gumene bombone jednostavnom tabletom. Hrana djeluje kao tampon za dodatak u vašem probavnom sistemu i smanjuje iritaciju, dok sprejevi i gumeni bomboni često sadrže zaslađivače ili arome koje mogu uznemiriti želudac kod nekih ljudi.

Bole vas kosti i mišići

Ako primijetite bolne grčeve u kostima ili mišićima, smanjite dozu i fokusirajte se na hidrataciju uz hranu bogatu mineralima. Prekomjerna količina vitamina D može poremetiti minerale o kojima mišići ovise, dok dehidracija povećava vjerovatnoću grčeva. Pijte puno vode, vratite se na jednu dozu od 10 mikrograma i razmislite o istezanju ili kratkoj šetnji kako biste ublažili ukočenost.

Ne možete jasno razmišljati

Tzv. mentalna magla i glavobolje su jasni znakovi da uzimate previše vitamina D i trebali biste zamijeniti bilo koji multivitamin ili proizvod visoke jačine jednostavnom tabletom D3 od 10 mikrograma. Veće doze mogu povećati nivo kalcija, dok aditivi u multivitaminima mogu zamutiti razmišljanje. Ponovo, uzimajte tabletu s hranom u isto vrijeme svakodnevno kako biste održali stalan unos, prenosi Radiosarajevo.

