Koji su najčešći simptomi menstrualne gripe

Uz to, stručnjaci navode da je u periodima kada su ovi simptomi intenzivniji moguće da se susrećete s menstrualnom gripom.

Menstrualna gripa nije zvanična medicinska dijagnoza, već se odnosi na simptome koje mnoge žene osjete prije dolaska menstruacije, a ne nalikuju na uobičajene simptome PMS-a. To mogu biti glavobolja, bolovi u mišićima, iscrpljenost i generalni osjećaj slabosti.

Menstrualna gripa se pretežno dešava nakon ovulacije i prije početka menstruacije, a tačan broj dana prije krvarenja se razlikuje od osobe do osobe. Ginekologinja Cristin Grews pojasnila je da se simptomi menstrualne gripe obično povlače nekoliko dana nakon početka menstruacije.

Kada je riječ o menstrualnoj gripi, tu je riječ o PMS-u s jako izraženim simptomima, koji više ne podrazumijevaju samo bolove u stomaku, nadutost i razdražljivost. Menstrualnu gripu uzrokuju hormoni, nagli pad nivoa ženskih reproduktivnih hormona tokom lutealne faze menstrualnog ciklusa, odnosno perioda između ovulacije i menstruacije.

Ova hormonalna promjena podstiče niz neprijatnih simptoma, a stručnjaci navode da progesteron može utjecati na neurotransmitere u mozgu, uključujući i serotonin koji ima bitnu ulogu u raspoloženju i nivou energije.

Simptomi menstrualne gripe obuhvataju širok raspon tegoba, od umora, mučnine, dijareje, glavobolje, bolova u zglobovima, bolova u mišićima, donjem dijelu leđa, jakih grčeva i nadutosti. Stručnjaci navode da razlozi zašto neke žene osjete intenzivne simptome PMS-a još nisu istraženi, prenosi Klix.

