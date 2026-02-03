Ako pijete tablete za smirenje, ovu hranu nipošto ne smijete jesti

Ljekari upozoravaju da jedna popularna hrana, koju mnogi smatraju zdravom, može značajno utjecati na terapiju i ugroziti zdravlje.

Grejp

Ako uzimate tablete za smirenje iz grupe benzodiazepina (poput alprazolama, diazepama ili midazolama), grejp i sok od grejpa trebali biste izbjegavati u potpunosti.

Grejp sadrži tvari koje blokiraju enzim u jetri zadužen za razgradnju brojnih lijekova. Kada se taj proces uspori, lijek se zadržava duže u organizmu i djeluje jače nego što je predviđeno, što može dovesti do izražene pospanosti, vrtoglavice, zbunjenosti i problema s koncentracijom.

Važno je znati da učinak grejpa ne traje samo nekoliko sati, već može potrajati i do nekoliko dana, pa razmak između konzumacije i uzimanja lijeka često nije dovoljan.

Zreli sirevi i fermentirana hrana

Iako nisu problematični za sve, zreli sirevi, suhomesnati proizvodi i fermentirane namirnice mogu biti opasni za osobe koje uzimaju određene sedative i antidepresive, posebno one iz skupine MAO inhibitora.

Ove namirnice sadrže tiramin, tvar koja u kombinaciji s navedenim lijekovima može izazvati naglo i opasno povišenje krvnog pritiska, jaku glavobolju, lupanje srca, te mučninu i nelagodu.

Iako se MAO inhibitori danas rjeđe propisuju, ljekari naglašavaju da je kod takve terapije prehrana jednako važna kao i sama doza lijeka.

Alkohol i kofein

Iako se često smatra “bezazlenim”, alkohol u kombinaciji s tabletama za smirenje jedna je od najopasnijih interakcija. Obje tvari djeluju depresivno na centralni nervni sistem, a zajedno mogu izazvati ekstremnu pospanost, gubitak koordinacije, usporeno disanje i gubitak svijesti.

U težim slučajevima, ova kombinacija može završiti i hitnom hospitalizacijom, zbog čega ljekari savjetuju potpuno izbjegavanje alkohola tokom terapije.

S druge strane, kofein (kafa, energetska pića, jaki čajevi) ne izaziva tako dramatične posljedice, ali može poništiti učinak lijeka. Budući da stimulira nervni sistem, može dovesti do pojačane nervoze, ubrzanog rada srca, slabijeg ili neprimjetnog djelovanja terapije.

Kod nekih osoba to znači da lijek “ne djeluje”, dok se kod drugih simptomi anksioznosti dodatno pogoršavaju.

Zašto je važno čitati upute – i pitati ljekara

Svaki lijek ima svoje specifičnosti, a interakcije se razlikuju od osobe do osobe. Ono što nekome ne stvara probleme, drugome može ozbiljno ugroziti zdravlje.

Zato stručnjaci savjetuju: uvijek pažljivo čitati upute o lijeku, pitati ljekara ili apotekara o prehrani, te ne uvoditi “zdrave navike” (poput grejpa) bez prethodne provjere.

Jer kada je riječ o tabletama za smirenje – hrana nije uvijek samo hrana. prenosi Avaz.

