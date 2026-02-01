Koliko dugo se kofein zadržava u vašem organizmu nakon šolje kafe

Kako navodi Health, kofein prilično brzo reaguje u tijelu, obično unutar 45 minuta nakon konzumiranja.

“Najviši nivo kofeina u organizmu javlja se između 15 minuta i do dva sata, u zavisnosti od individualne apsorpcije i reakcije osobe. U velikoj mjeri zavisi i od toga da li se kofein konzumira zajedno s drugom hranom”, izjavila je dijetetičarka Kelly Jones.

Kod zdravih ljudi, poluvrijeme eliminacije kofeina je otprilike pet sati, što znači da će vam u prosjeku trebati pet sati da iz tijela izbacite 50 posto kofeina koji ste konzumirali.

Mnogi faktori utječu na brzinu kojom vaše tijelo metabolizira kofein. Primjeri uključuju dob, spol, trudnoću, pretilost, pušenje i drugo. Neki ljudi su osjetljiviji na kofein od drugih. To je zbog genetskih varijacija u enzimima odgovornim za razgradnju kofeina u jetri.

Sadržaj kofeina u različitim pićima značajno varira. Veće doze kofeina tijelu trebaju duže vrijeme za metaboliziranje. Zato ćete se vjerovatno osjećati energičnije nakon dvostruke šolje lattea u usporedbi s šoljom zelenog čaja.

Ako ste osjetljivi na kofein, kafu kombinujte s hranom kako biste usporili njegovu apsorpciju u krvotok, prenosi Klix.

Facebook komentari