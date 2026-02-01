Šest namirnica koje mogu oštetiti zubnu caklinu i povećati rizik od karijesa

Određene namirnice i pića mogu imati štetan utjecaj na zubnu caklinu, povećati rizik od karijesa i dovesti do drugih problema sa zubima i desnima.

Posebno su problematične namirnice koje sadrže kiseline, veliku količinu šećera ili one koje se lako lijepe za zube. One mogu oštetiti zaštitni sloj zuba, ali i potaknuti razvoj bakterija koje proizvode kiseline odgovorne za propadanje zuba.

Hrana i napici bogati pigmentima, poput kafe, čaja, crnog vina, gaziranih i sportskih pića, ali i pojedine namirnice poput paradajza, curryja i bobičastog voća, mogu uzrokovati promjenu boje zuba i stvaranje trajnih mrlja. Također, šećer predstavlja idealnu hranu za bakterije u usnoj šupljini, koje svojim djelovanjem dodatno oštećuju caklinu.

Osim toga, stomatolozi upozoravaju da bi sljedeće namirnice trebalo izbjegavati ili barem konzumirati u ograničenim količinama:

Led

Navika žvakanja leda može uzrokovati oštećenje cakline i pucanje zuba, naročito kod osoba s osjetljivim ili već oslabljenim zubima.

Kokice

Tvrdi dijelovi kokica mogu oštetiti zube ili zubne nadomjestke, dok se njihove ljuskice često zaglave između zuba i mogu izazvati upalu ili infekciju desni.

Krekeri i slani štapići

Ove grickalice se u ustima brzo razgrađuju u šećere i stvaraju ljepljivu masu koja se zadržava na zubima, što povećava rizik od nastanka karijesa.

Čips

Osim što može predstavljati problem osobama koje nose zubni aparatić, čips može oštetiti desni i nepce, a u pojedinim slučajevima dovesti i do pucanja oslabljenih zuba.

Citrusno voće

Limun, narandža i grejp sadrže prirodne kiseline koje mogu oslabiti zubnu caklinu. Iako su bogati vitaminima, preporučuje se umjeren unos, uz ispiranje usta vodom nakon konzumacije.

Suho voće

Zbog ljepljive teksture i visokog udjela šećera, suho voće se lako zadržava na zubima i doprinosi stvaranju plaka. Svježe voće, poput jabuka i dinje, bolji je izbor jer sadrži više vode i manje šteti zubima, prenosi Klix.

