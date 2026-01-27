Ako imate ove simptome, obavezno otiđite ljekaru

Osjećaj umora

Osjećaj umora čest je simptom anemije zbog nedostatka željeza. Umor se javlja jer tijelu nedostaje željezo potrebno za stvaranje hemoglobina, proteina koji prenosi kisik kroz tijelo. Bez dovoljno hemoglobina, manje kisika dopire do tkiva i mišića, što ih lišava energije. Srce također mora raditi jače kako bi pumpalo krv bogatu kisikom, što dodatno povećava osjećaj umora. Budući da je umor čest u modernom načinu života, teško je dijagnosticirati anemiju samo na temelju ovog simptoma.

Svjetlija koža

Koža koja je svjetlija nego uobičajeno, kao i blijeda unutrašnjost donjih kapaka, može ukazivati na nedostatak željeza. Hemoglobin u crvenim krvnim stanicama daje krvi crvenu boju, pa nizak nivo hemoglobina čini krv manje crvenom. Zbog toga koža može izgubiti dio boje ili topline kod osoba s nedostatkom željeza. U osoba tamnije kože, unutrašnjost kapaka može biti jedino mjesto gdje se ovaj simptom primijeti. Međutim, samo krvni test može potvrditi dijagnozu anemije jer i druge zdravstvene tegobe mogu uzrokovati blijedilo.

Razina kisika u krvi smanjena

Kada su razine hemoglobina niske zbog nedostatka željeza, obično je i razina kisika u krvi smanjena. To znači da mišići ne dobijaju dovoljno kisika za obavljanje svakodnevnih aktivnosti, poput hodanja. Kao rezultat, brzina disanja se povećava jer tijelo pokušava dobiti više kisika, što dovodi do kratkog daha. Ako ste zadihani tokom aktivnosti koje su vam prije bile jednostavne, to može biti znak nedostatka željeza. Kratkoća daha može biti uzrokovana i drugim zdravstvenim stanjima, stoga je važno konsultirati ljekara.

Ponavljajuće glavobolje

Istraživači još proučavaju povezanost između nedostatka željeza i glavobolja. Neki dokazi pokazuju vezu između migrena i anemije kod žena, posebno tokom obilnih menstruacija. Nedostatak željeza može utjecati na razinu dopamina i estrogena, što može dodatno pridonijeti pojavi glavobolja. Kod teškog nedostatka željeza, hronične dnevne glavobolje mogu postati učestalije i intenzivnije. Iako postoji mnogo uzroka glavobolja, ponavljajuće glavobolje mogu biti znak nedostatka željeza.

Palpitacije

Palpitacije, odnosno osjećaj nepravilnog ili ubrzanog rada srca, mogu se javiti kod nedostatka željeza. Niske razine kisika u krvi prisiljavaju srce da radi jače kako bi prenijelo kisik do tijela. Hemoglobin prenosi kisik, a kod nedostatka željeza srce mora intenzivnije pumpati krv. To može dovesti do nepravilnog rada srca ili osjećaja da srce preskače ili ubrzano kuca. Nedostatak željeza može pogoršati srčane bolesti i smanjiti sposobnost vježbanja, ali palpitacije mogu biti i zbog stresa, kofeina ili dehidracije.

Suha ili oštećena kosa

Suha ili oštećena kosa, kao i koža, može se pojaviti kod anemije zbog nedostatka željeza. Nedostatak hranjivih tvari smanjuje opskrbu kose i kože potrebnim sastojcima za rast. Nedostatak željeza povezan je i s gubitkom kose, a kod nekih ljudi može biti i uzrok značajnog ispadanja. Kosa može opadati tokom pranja ili češljanja, a ozbiljniji gubitak kose može biti znak problema. Briga o prehrani i pravilna njega kose i kože mogu pomoći u ublažavanju simptoma.

Promjene u ustima ili na jeziku

Promjene u ustima ili na jeziku mogu ukazivati na nedostatak željeza. Simptomi uključuju otečen, upaljen, blijed ili gladak jezik, peckanje ili osjećaj žarenja u ustima. Mogu se pojaviti i suhoća usta, crvene pukotine u uglovima usana i čirevi u ustima. Ovi simptomi nastaju zbog smanjene opskrbe krvi i hranjivih tvari u ustima. Pravilna dijagnoza i suplementacija željezom mogu pomoći u smanjenju ovih problema.

Sindrom nemirnih nogu

Nedostatak željeza može uzrokovati sindrom nemirnih nogu zbog smanjenog dopamina u krvi. Ovaj sindrom uključuje snažnu potrebu za pomicanjem nogu dok su u mirovanju. Može izazvati neugodne osjećaje poput svrbeža u stopalima i nogama. Simptomi su obično izraženiji noću i mogu otežati spavanje. Razni medicinski uzroci, uključujući nedostatak željeza, mogu pridonijeti ovom sindromu.

Žličasti nokti

Žličasti nokti (koilonychia) mogu biti simptom nedostatka željeza. Prvi znak je krhkost noktiju koji se lako lome i listaju. U naprednijim slučajevima, sredina nokta se uvlači dok rubovi izlaze, stvarajući oblik nalik žlici. Ovi znakovi ukazuju na dugotrajni nedostatak željeza u tijelu. Pravovremena dijagnoza može spriječiti pogoršanje simptoma.

Ruke i noge osjetljivije na hladnoću

Nedostatak željeza smanjuje opskrbu kisikom u ekstremitetima. Zbog toga ruke i noge mogu biti osjetljivije na hladnoću. Neki ljudi općenito osjećaju hladnoću intenzivnije kad su pogođeni nedostatkom željeza. Ovo je često kombinirano s blijedom kožom i umorom. Pravilna prehrana i suplementacija mogu poboljšati cirkulaciju i smanjiti neugodu.

Želja za neobičnom hranom

Ponekad osobe s nedostatkom željeza razvijaju želju za neobičnom hranom ili neprehrambenim tvarima, što se naziva pika. To može uključivati žudnju za ledom, glinom, papirom ili kredom. Pika se može pojaviti i tokom trudnoće te može biti znak nedostatka željeza. Ove neobične žudnje nisu opasne same po sebi, ali ukazuju na potrebu za medicinskom procjenom. Suplementacija željezom obično smanjuje ove simptome.

Depresija

Postoji povezanost između anemije zbog nedostatka željeza i depresivnih simptoma kod odraslih. Nedostatak željeza može utjecati na neurotransmitere i energiju, što povećava rizik od depresije. Ovo se može primijetiti tokom trudnoće i nakon porođaja. Depresivni simptomi uključuju tugu, gubitak interesa za aktivnosti i umor. Liječenje nedostatka željeza može ublažiti depresivne simptome.

Povećana osjetljivost na infekcije

Željezo je važno za zdrav imunološki sistem. Nedostatak željeza može povećati osjetljivost na infekcije. Osobe s anemijom mogu češće dobijati prehlade ili druge infekcije. Imunitet se poboljšava pravilnom suplementacijom i uravnoteženom prehranom. Praćenje simptoma i konsultacija s ljekarom pomaže u prevenciji komplikacija.

Smanjen apetit

Nedostatak željeza može smanjiti apetit zbog promjena u hormonu gladi, grelinu. Ljudi mogu jesti manje nego inače, što dodatno pogoršava nedostatak hranjivih tvari. Smanjen apetit može dovesti do gubitka tjelesne mase i slabosti. Povećanje unosa hrane bogate željezom ili suplementacija može pomoći u normalizaciji apetita. Pravovremeno prepoznavanje ovog simptoma sprječava dugoročne posljedice, prenosi Avaz.

