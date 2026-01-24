Povjesni iskorak u maksilofacijalnoj hirurgiji: Prvi Triple Zygoma zahvat u regiji

Dvojac maksilofacijalnih kirurga, mr. sci. dr. Adi Ćorić i dr. stom. Edin Bukva, jedini su u Bosni i Hercegovini ovlašteni za ugradnju zigomatičnih implantata, a ovaj vrhunski stručni duo nedavno je napravio značajan iskorak u struci, i prvi u regiji izveo izuzetno kompleksan Triple Zygoma zahvat,piše Fena



