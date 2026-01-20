Novo istraživanje otkriva zašto neki ljudi lakše podnose prehlade od drugih

Ključ je u ranoj imunološkoj reakciji tijela, tačnije u tome kako naše nosno-sluzokožno tkivo odgovara na infekciju.

Voditeljica istraživanja dr. Ellen Foxman dugo je proučavala imunološki odgovor na respiratorne viruse, a posebno je bila motivisana ličnim iskustvom – njen mali sin ima astmu, čiji je najčešći okidač upravo rinovirus. Tradicionalno se smatralo da alergije izazivaju napade astme, ali poboljšane metode detekcije virusa pokazale su da je rinovirus zapravo glavni uzročnik.

Naučnici su u laboratoriji uzgajali modele ljudskog nosnog tkiva koji oponašaju pravu sluzokožu i inficirali ih rinovirusom. Kroz savremene metode poput RNA sekvenciranja pojedinačnih ćelija otkrili su da ako nosne ćelije brzo proizvode interferon – protein koji zaustavlja širenje virusa – infekcija ostaje lokalizovana i izaziva blage simptome. U tim slučajevima manje od dva procenta ćelija bude zaraženo, pa bolest gotovo i ne osjetimo.

Međutim, kod osoba sa slabijim interferon odgovorom virusi se šire daleko više, aktivirajući agresivnije upalne procese koji dovode do povećane proizvodnje sluzi, oštećenja disajnih puteva i ozbiljnijih simptoma, naročito kod ljudi s astmom ili hroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB).

“Nije samo virus taj koji određuje težinu bolesti – nešto u samom tijelu diktira ishod infekcije”, kaže Foxman.

Naučnici sada žele otkriti zašto neki ljudi prirodno imaju snažniji interferon odgovor, dok drugi ne – to bi moglo otvoriti vrata novim terapijama koje bi spriječile dramatične kliničke slike prehlade.

Istraživanje je objavljeno u prestižnom časopisu Cell Press Blue i do sada je jedno od najdetaljnijih proučavanja kako naš imunološki sistem na samom početku odlučuje da li će obična prehlada ostati bezazlena ili prerasti u ozbiljan zdravstveni problem, prenosi Klix.

