Šta se dešava tijelu ako napravite 20.000 koraka dnevno?

Iako se godinama kao ideal navodi cilj od 10.000 koraka dnevno, stručnjaci naglašavaju da značajne zdravstvene koristi počinju već s 6.000 do 12.000 koraka, dok i manja povećanja mogu imati mjerljiv učinak.

Istraživanja pokazuju da već dodatnih 1.000 koraka dnevno može smanjiti rizik od brojnih hroničnih bolesti i doprinijeti nižoj stopi smrtnosti. To potvrđuju i lična iskustva onih koji su se odlučili na intenzivnije režime kretanja.

Fitness influenserica Ilva Ignatovica odlučila je testirati granice vlastite izdržljivosti kroz 30-dnevni izazov, tokom kojeg je svakog dana hodala po 20.000 koraka. Svoje iskustvo dokumentovala je u videima, opisujući kako je ovakav tempo uticao na njeno tijelo, ali i na svakodnevne obaveze.

Jedan od prvih problema s kojima se suočila bila je bol u leđima. Kako je objasnila, višesatno hodanje – u prosjeku oko četiri sata dnevno – ostavljalo je malo prostora za istezanje i vježbe snage, što se odrazilo na mišićni balans. Uprkos tome, pozitivni efekti su brzo postali vidljivi. Tokom mjesec dana izgubila je oko dva kilograma, osjećala se energičnije i zadovoljnije, a redovne šetnje su joj donijele osjećaj discipline i mentalne stabilnostiNjena priča potaknula je i druge da podijele vlastita iskustva s hodanjem. Jedan korisnik naveo je da je šest sedmica svakodnevno prelazio 20.000 koraka, nakon čega je primijetio znatno poboljšanje općeg zdravstvenog stanja. Drugi je istakao da je, kombinacijom svakodnevnog hodanja i smanjenog unosa slatkiša, uspio preokrenuti stanje predijabetesa,pišu Vijesti

Ovi primjeri pokazuju da redovno kretanje, čak i u najjednostavnijem obliku dužih šetnji, može imati snažan utjecaj na tjelesnu kondiciju, tjelesnu masu i opće zdravlje. Stručnjaci poručuju da je ključ uspjeha u dosljednosti i postepenom povećanju aktivnosti, uz prilagođavanje vlastitim mogućnostima i potrebama.

