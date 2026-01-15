Zdravlje

Šta se dešava tijelu ako napravite 20.000 koraka dnevno?

Objavljeno prije 15 minuta

Povećanje broja dnevnih koraka sve se češće ističe kao jednostavan, ali izuzetno efikasan način unapređenja zdravlja.

 Kretanje - Atma.hr

Iako se godinama kao ideal navodi cilj od 10.000 koraka dnevno, stručnjaci naglašavaju da značajne zdravstvene koristi počinju već s 6.000 do 12.000 koraka, dok i manja povećanja mogu imati mjerljiv učinak.

Istraživanja pokazuju da već dodatnih 1.000 koraka dnevno može smanjiti rizik od brojnih hroničnih bolesti i doprinijeti nižoj stopi smrtnosti. To potvrđuju i lična iskustva onih koji su se odlučili na intenzivnije režime kretanja.

Fitness influenserica Ilva Ignatovica odlučila je testirati granice vlastite izdržljivosti kroz 30-dnevni izazov, tokom kojeg je svakog dana hodala po 20.000 koraka. Svoje iskustvo dokumentovala je u videima, opisujući kako je ovakav tempo uticao na njeno tijelo, ali i na svakodnevne obaveze.

Jedan od prvih problema s kojima se suočila bila je bol u leđima. Kako je objasnila, višesatno hodanje – u prosjeku oko četiri sata dnevno – ostavljalo je malo prostora za istezanje i vježbe snage, što se odrazilo na mišićni balans. Uprkos tome, pozitivni efekti su brzo postali vidljivi. Tokom mjesec dana izgubila je oko dva kilograma, osjećala se energičnije i zadovoljnije, a redovne šetnje su joj donijele osjećaj discipline i mentalne stabilnostiNjena priča potaknula je i druge da podijele vlastita iskustva s hodanjem. Jedan korisnik naveo je da je šest sedmica svakodnevno prelazio 20.000 koraka, nakon čega je primijetio znatno poboljšanje općeg zdravstvenog stanja. Drugi je istakao da je, kombinacijom svakodnevnog hodanja i smanjenog unosa slatkiša, uspio preokrenuti stanje predijabetesa,pišu Vijesti

Ovi primjeri pokazuju da redovno kretanje, čak i u najjednostavnijem obliku dužih šetnji, može imati snažan utjecaj na tjelesnu kondiciju, tjelesnu masu i opće zdravlje. Stručnjaci poručuju da je ključ uspjeha u dosljednosti i postepenom povećanju aktivnosti, uz prilagođavanje vlastitim mogućnostima i potrebama.


