Previše kafe može štetiti: Evo granice

Naučna istraživanja pokazuju da umjerena konzumacija može imati pozitivne efekte na zdravlje. Studija sa Harvarda, koja je pratila 50.000 žena, pokazala je da jedna do tri šoljice kafe dnevno mogu doprinijeti zdravijem starenju i smanjiti rizik od srčanih bolesti.

S druge strane, neka istraživanja upozoravaju na moguće rizike. Prekomjeran unos kofeina može povećati rizik od kardiovaskularnih problema i demencije, naročito kod osoba s povišenim krvnim pritiskom.

Stručnjaci dijele mišljenje da je umjerenost ključ.

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) preporučuje da dnevni unos kofeina ne prelazi 400 miligrama, što uključuje kofein iz svih izvora – ne samo iz kafe. To je otprilike dvije do tri šoljice dnevno, u zavisnosti od jačine napitka.

Za trudnice se preporučuje najviše 200 miligrama kofeina dnevno, dok osobe sa srčanim bolestima ili dijabetesom treba da obrate pažnju i na dodatke poput šećera i mlijeka u kafi. Tinejdžerima se savjetuje da izbjegavaju kofein u potpunosti.

Nutricionisti također ističu važnost načina konzumacije. Ne preporučuje se piti kafu na prazan stomak, već prethodno popiti čašu vode ili pojesti nešto lagano. Ako kafa utječe na san, najbolje je ograničiti je na jutarnje sate.

