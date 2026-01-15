Zdravlje

Šta se događa s vašim krvnim pritiskom kada pijete vodu

Visoki krvni pritisak ili hipertenzija nastaje kada je sila kojom krv vrši na stijenke arterija i vena veća od normalne. Uz lijekove i promjene načina života, pijenje dovoljno vode može pomoći u kontroli krvnog pritiska.

Pijenje vode može pomoći u snižavanju krvnog pritiska u nekim slučajevima, prvenstveno ako ste dehidrirani, a osobe s visokim krvnim pritiskom imaju tendenciju biti manje hidrirane, prema istraživanju objavljenom 2022. godine.

Stručnjaci vjeruju da pijenje vode pomaže u kontroli krvnog pritiska sprječavanjem dehidracije. Kada je vaše tijelo dehidrirano, vaša krv, koja se uglavnom sastoji od vode, gubi volumen, što može dovesti do neravnoteže elektrolita, uključujući koncentrisane nivoe natrija (soli) i drugih minerala u krvi.

Povećana koncentracija natrija može uzrokovati da vaše tijelo oslobađa hormon koji se zove vazopresin, koji reguliše zadržavanje vode i sužava krvne žile. To zauzvrat povećava silu ili pritisak na stijenke krvnih žila.

Pijenje vode može pomoći u smanjenju ovih efekata dehidracije u vašem tijelu.

Uobičajena preporuka za dnevni unos vode je otprilike šest do osam čaša. Istraživači su u više studija otkrili da je ova količina efikasna, prenosi Klix.


