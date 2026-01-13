Začepljen vam je nos? Ove dvije prirodne metode djeluju odmah

Ovaj prirodni „nazalni ciklus“ znači da ćete osjećati olakšanje na jednoj strani dok druga postaje začepljena, ali, kako ističu, nema načina da se ciklus potpuno zaustavi.

Postoje jednostavne metode koje mogu značajno olakšati disanje i smanjiti nelagodnost. Para iz toplog tuša ili ovlaživača zraka pomaže otvaranju nosnih puteva, dok topli napici ubrzavaju rad sitnih dlačica u nosu koje uklanjaju sluz. Upravo zbog toga mnogi stručnjaci smatraju da pileća supa može djelovati umirujuće na začepljen nos.

Ispiranje sinusa još je jedan efikasan način uklanjanja sluzi, alergena i virusa. Najčešće se koriste bočice za ispiranje kupljene u apoteci, pri čemu se koristi fiziološki rastvor. Ipak, stručnjaci upozoravaju da pretjerano ispiranje može isušiti sluznicu i ukloniti zaštitni sloj sluzi, slično kao što lizanje ispucalih usana pogoršava stanje. Ako primijetite suhoću ili krvarenje, preporučuje se smanjiti učestalost ispiranja.

Kada posjetiti ljekara? Ako simptomi traju duže od 10 do 14 dana, ili ako je nos začepljen čak i kada niste bolesni, važno je obratiti se ljekaru kako bi se isključili ozbiljniji uzroci, poput devijacije septuma ili izraslina u nosu. Također, bol u licu ili gusta, obojena sluz mogu biti znak infekcije. Sezonske alergije također mogu izazvati začepljen nos, a njihov uzrok treba otkriti uz pomoć stručnjaka, naročito kod ljudi koji često putuju ili mijenjaju sredinu.

Ako ni tada simptomi ne popuštaju i narušavaju kvalitet života, ljekar može preporučiti nehirurške terapije za uvećane nosne školjke ili druge hronične uzroke začepljenosti, piše Men’s Health.

