Ove dvije jutarnje navike mogu pomoći u regulaciji holesterola

Jedan od najjednostavnijih načina da dan započnete zdravo je čašom tople vode odmah nakon buđenja. Topla voda pomaže varenju, ubrzava metabolizam i hidrira tijelo nakon sna.

Ako joj dodate malo limuna, efekat se pojačava – vitamin C i antioksidansi iz limuna dodatno štite krvne sudove i doprinose boljoj regulaciji holesterola.

Doručak također može igrati važnu ulogu u zdravlju srca. Uvođenje orašastih plodova, poput badema, oraha ili lanenih sjemenki, odličan je izbor. Oni su bogati omega-3 masnim kiselinama koje povećavaju nivo “dobrog” HDL holesterola i smanjuju “loš” LDL holesterol. Možete ih dodavati u jogurt, zobene pahuljice ili jesti kao jutarnju užinu.

Uvođenjem ovih jednostavnih navika u jutarnju rutinu možete dugoročno poboljšati osjećaj energije i smanjiti rizik od kardiovaskularnih problema, prenosi Klix.

