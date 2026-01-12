Zanimljiva teorija: Saznajte šta vaša krvna grupa otkriva o izboru partnera

Krvna grupa A

Osobe s krvnom grupom A u ljubavi traže emocionalnu sigurnost i mir. Ne privlače ih burne i nepredvidive veze, već partner koji je pažljiv, obziran i spreman graditi odnos korak po korak. Cijene male geste i iskrene razgovore više od grandioznih romantičnih poteza.

Krvna grupa B

Ljudi s krvnom grupom B traže strast, spontanost i osjećaj slobode. Privlače ih harizmatični pojedinci s vlastitim životom, a rutina i pretjerana pravila ih odbijaju. Veza mora biti inspirativna, u kojoj se partner poštuje vašu nezavisnost.

Krvna grupa AB

Osobe s krvnom grupom AB traže emocionalnu i intelektualnu povezanost. Privlače ih ljudi s kojima mogu voditi duboke razgovore, ali i oni koji razumiju potrebu za povremenom distancom. Važno je da partner prihvati sve njihove kontraste i promjene raspoloženja.

Krvna grupa 0

Osobe s krvnom grupom 0 traže intenzitet i jaku privrženost. Volite snažne emocije i jasne znakove pažnje. Partner mora biti siguran u sebe, ali i dovoljno topao da vam pruži osjećaj važnosti, prenosi Avaz.

