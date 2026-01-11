Mislila da spašava zdravlje sina, javila se na telefonski poziv: Žena ostala i bez nakita i bez novca

Virovitička policija istražuje slučaj u kojem je oštećena 72-godišnjakinja koja je u petak nakon telefonskog poziva lažnog liječnika predala novac i nakit ženskoj osobi misleći da spašava zdravlje sina.

Oko 13,30 sati nepoznata osoba nazvala je 72-godišnjakinju i pritom se lažno predstavila kao liječnik. Oštećenoj je rečeno da je potreban novac za liječenje njezinog sina koji je slomio nogu i potrebna mu je hitna operacija.

Povjerovavši u lažnu priču žrtva je predala više tisuća eura i nakit nepoznatoj ženskoj osobi na adresi svog stanovanja. Takve je upute prethodno dobila od lažnog liječnika.

Iz PU Virovitičko-podravske izvještavaju da se o događaju provodi kriminalističko istraživanje. Istovremeno pozivaju građane na oprez jer prevaranti iskorištavaju osjećaj brige za djecu žrtava i stvaraju fiktivnu potrebu brzog reagiranja.

Savjetuju da, ako zaprime sličan poziv, odmah prekinu razgovor i o svemu obavijeste policiju, prenosi Hina.

