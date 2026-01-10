ChatGPT će uskoro dobiti poseban prostor za razgovore o zdravlju

OpenAI najavio je ChatGPT Health, novu funkciju koja omogućava korisnicima razgovore s ChatGPT-om o zdravlju.

Medicinski problemi

Već sada mnogi ljudi koriste ChatGPT za pitanja vezana za medicinske probleme, a prema podacima OpenAI-ja, više od 230 miliona ljudi sedmično postavlja upite o zdravlju i dobrobiti. ChatGPT Health će odvajati ove razgovore od drugih interakcija, tako da informacije o vašem zdravlju neće biti vidljive u standardnim sesijama s ChatGPT-om.

Ako korisnici pokušaju diskutovati o svom zdravlju izvan Healtha, AI će ih potaknuti da pređu na ovu funkciju. U okviru Healtha, umjetna inteligencija može koristiti podatke iz prethodnih razgovora u redovnim sesijama.

Na primjer, ako zatražite pomoć u izradi plana treninga za maraton, AI će prepoznati da ste trkač kada u Healthu razgovarate o svojim fitness ciljevima.

Zdravstveni razgovori

ChatGPT Health će se također moći integrisati s ličnim podacima ili medicinskim kartonima iz wellness aplikacija poput Apple Healtha, Functiona i MyFitnessPala. OpenAI naglašava da se zdravstveni razgovori neće koristiti za treniranje njihovih modela.

Fidji Simo, izvršna direktorica aplikacija u OpenAI-ju, ističe da ChatGPT Health odgovara na probleme u zdravstvu, poput visokih troškova, otežanog pristupa liječnicima i nedostatka kontinuiteta u skrbi. Ipak, upotreba AI chatbotova za medicinske savjete nosi svoje izazove, jer veliki jezični modeli, poput ChatGPT-ja, generišu najvjerovatniji odgovor na pitanje, a ne nužno i najtačniji, te su skloni netačnostima i halucinacijama.

OpenAI u svojim uvjetima korištenja naglašava da ChatGPT Health nije namijenjen za dijagnosticiranje ili liječenje bilo kojeg zdravstvenog stanja. Nova funkcija trebala bi biti dostupna korisnicima u narednim sedmicama.

Facebook komentari