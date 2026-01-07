Zdravlje

Zima im ne može ništa, male šanse ima i vjetar: Ovaj starinski trik štiti usne i na najvećem minusu

4.1K  
Objavljeno prije 47 minuta

Grožđana mast je starinska, ali i dalje veoma efikasna metoda za njegu ispucalih i suhih usana, posebno tokom zime.

 Usne - Megagiga.info

Ime je dobila po vosku koji prekriva bobice grožđa i štiti ih od isušivanja i sunčevih zraka. Prije nego što su izmišljeni stikovi za usne, mast je bila jedini farmaceutski način zaštite usana.

Ova mast sadrži tekući parafin, bijeli vosak, cetilpalmitat, kakao puter i tvrdi parafin.

Kakao puter, koji je žućkasto-bijele boje i miriše na čokoladu, pri temperaturama iznad 35°C prelazi u tečno stanje, što olakšava miješanje sa ostalim sastojcima i bolju primjenu na usne.

Grožđana mast tako pruža intenzivnu hidrataciju i zaštitu, čineći usne mekim i njegovanima i tokom hladnih zimskih dana, prneosi RAPORT.


