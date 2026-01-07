Stari uzorci: Zašto rak debelog crijeva pogađa sve mlađe?

Iako se većina slučajeva i dalje javlja kod starijih osoba, porast obolijevanja među mlađima zabilježen je širom svijeta, uključujući i Veliku Britaniju. Tamo su stope raka debelog crijeva kod osoba mlađih od 24 godine porasle za 75% od ranih 1990-ih, ali uzrok još nije poznat, piše BBC.

U podrumu bolnice St Mark’s nalazi se jedinstvena arhiva desetina hiljada uzoraka raka debelog crijeva. Ovi uzorci prolaze kroz savremene molekularne analize kako bi se utvrdilo šta je uzrokovalo bolest i kako su se uzroci mijenjali tokom vremena.

Jedna od oboljelih je Holly (27), kojoj su simptomi isprva pogrešno pripisani sindromu iritabilnog crijeva. Sa samo 23 godine dijagnosticiran joj je uznapredovali rak, zbog čega je prošla agresivno liječenje. Danas živi sa stomom, ali je više od tri godine bez raka.

Naučnici još nemaju jasan odgovor na porast bolesti. Kao mogući uzroci spominju se gojaznost, ultra-prerađena hrana, antibiotici, promjene u crijevnom mikrobiomu, zagađenje zraka i mikroplastika.

Prema riječima dr Kevina Monahana iz bolnice St Mark’s, rak debelog crijeva kod osoba mlađih od 50 godina raste širom svijeta i postaje ozbiljan problem. U Velikoj Britaniji porast iznosi 51% kod osoba od 25 do 49 godina.

Uzorci raka i crijevnih bakterija sačuvani su u parafinskom vosku i šalju se na analizu u Institut za istraživanje raka. Različiti uzroci raka ostavljaju različite DNK potpise, a njihovo praćenje kroz vrijeme moglo bi otkriti razlog porasta bolesti.

Profesor Trevor Graham smatra da bi uzrok mogla biti određena vrsta bakterije E. coli, koja danas češće živi u crijevima mladih ljudi i oštećuje DNK, što može dovesti do raka. Arhiva uzoraka, kaže, predstavlja „pravo blago“ koje bi moglo dati ključne odgovore, prenose Vijesti.

