Nije obična prehlada: Zašto nas je ovaj virus “pokosio”

“Ljudi dolaze sa visokom temperaturom koja traje danima, izraženom malaksalošću, bolovima u mišićima i suhim ili nadražajnim kašljem. Mnogi kažu da se nikada nisu ovako loše osjećali”, navodi doktorica.
Prema njenim riječima, jedan od glavnih razloga masovnog oboljevanja je iscrpljenost organizma i pad imuniteta, ali i činjenica da se virus lako prenosi u kolektivima – na poslu, u školama, gradskom prevozu i zatvorenim prostorima.
Simptomi nagli i intenzivni
Inkubacija je kratka, pa se simptomi javljaju naglo i intenzivno.
Poseban problem predstavlja to što veliki broj ljudi pokušava da “preleži” infekciju bez odmora i adekvatne terapije.
“Pacijenti često uzimaju lekove na svoju ruku i nastavljaju sa svakodnevnim obavezama, što produžava bolest i povećava rizik od komplikacija”, upozorava dr Popović.
Nije obična prehlada
Ljekari ističu da ovo nije obična prehlada.
Visoka temperatura koja ne spada, kašalj koji iscrpljuje i osećaj potpune slabosti znak su da organizam vodi ozbiljnu borbu.
Oporavak kod nekih traje i po dvije nedjelje, a kašalj može da se zadrži znatno duže.
Savjeti ljekara
Dr Popović savjetuje strogo mirovanje, dovoljan unos tečnosti i obavezno javljanje ljekaru ukoliko temperatura traje duže od tri dana ili prelazi 39 stepeni. Posebno se upozoravaju hronični bolesnici, deca i stariji da ne ignorišu simptome.
Kad imunitet popusti
“Ovaj virus je pokazao koliko brzo može da ‘pokosi’ ljude kada imunitet popusti. Zato je najvažnije na vreme stati, odmoriti i pustiti organizam da se oporavi”, zaključuje dr Popović za Naj ženu, PRENOSi NOVI.